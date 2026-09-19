Por: Portal Bogotá

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Diana Raquel Cotrina Conto y su esposo lograron cumplir el anhelo de tener vivienda propia en Bogotá tras casi dos años de esfuerzo, ahorro y formación, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Junto a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la pareja alcanzó el cierre financiero que les permitió acceder a su nuevo hogar. El camino inició cuando Diana conoció, gracias a un familiar, el curso de educación financiera impartido por esa entidad. Al terminarlo, motivó también a su esposo para que participara con el objetivo de informarse sobre las posibilidades que existen en la capital para obtener subsidios de vivienda.

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A través del subsidio de ahorro para vivienda, ofrecido como parte de las alternativas por la SDHT, la familia de Diana recibió un respaldo significativo en el avance de este proceso. Después de superar los temas académicos y de ahorro requeridos, finalmente pudieron aplicar al subsidio y, con asesoría completa, llevarlo a buen término. Según palabras de Diana, “hoy podemos decir que sí es posible tener nuestra vivienda propia, que sí es posible hacer los sueños realidad”. Este logro no es solo un beneficio material; para Diana y su esposo tiene un sentido aún más profundo, ya que esta casa se convertirá en el espacio para sus dos hijos y representa un homenaje para su hija menor, quien falleció durante el proceso y estuvo presente en los primeros pasos del sueño familiar. Diana resaltó en sus declaraciones que el cierre de esta etapa es una dedicatoria especial.

Diana expresó un agradecimiento público a la Secretaría Distrital del Hábitat por los subsidios, los cursos y el acompañamiento durante todo el tiempo. Reconoció que este tipo de apoyo permitió a su familia avanzar en la búsqueda de la casa propia y mirar al futuro con optimismo, cuando antes parecía inalcanzable. Durante la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, cifras oficiales indican que 37.000 personas han recibido subsidios de vivienda mediante el Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, impulsado por la Administración distrital. El objetivo es entregar unas 75.000 soluciones de vivienda en la capital durante el gobierno actual. La SDHT ha resaltado, en sus publicaciones en redes sociales, que detrás de cada subsidio entregado existe una historia familiar como la de Diana.

¿Cómo acceder a los subsidios de vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá?

Para aplicar a los subsidios de vivienda que ofrece la Secretaría Distrital del Hábitat, usted debe conocer los requisitos y proyectos disponibles, los cuales se publican en el portal oficial ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’. Allí encontrará información detallada sobre el proceso de postulación, cursos formativos y asesoría personalizada.

¿Qué es el subsidio de ahorro para vivienda ofrecido en Bogotá?

El subsidio de ahorro para vivienda es uno de los apoyos que proporciona la Secretaría Distrital del Hábitat. Consiste en una ayuda económica dirigida a quienes participan en procesos de formación y cumplen con los requisitos de ahorro establecidos, permitiendo así que más familias avancen hacia la compra de vivienda propia en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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