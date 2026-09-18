Por: El Espectador

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El tradicional punto bajo el puente que cruza la calle 63 con avenida Boyacá, en Bogotá, dejó atrás los antiguos problemas de inseguridad y acumulación de desechos para transformarse en un moderno espacio público. En la noche del jueves 17 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó oficialmente este escenario recuperado, acompañado por Lucía Bastidas, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), y Víctor Hugo Huertas, alcalde local de Engativá.

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Esta labor se realizó en el marco de la estrategia “Puentes que unen”, orientada por el Distrito para revitalizar las zonas ubicadas en el interior de la infraestructura vial de la ciudad. La intervención, dirigida por el Dadep en conjunto con la Alcaldía Local de Engativá, sumó una inversión total de $1.381 millones; $981 millones provienen del Dadep y $400 millones corresponden a recursos asignados por la administración local. Según la Alcaldía, este punto capitalino se convierte en el primer espacio público del país con una cancha de pádel de acceso libre.

La recuperación abarcó aproximadamente 4.300 metros cuadrados. Los trabajos contemplaron la profunda limpieza y adecuación del lugar, sumando intervenciones artísticas y la instalación de nuevas infraestructuras deportivas y recreativas. Entre las novedades entregadas se encuentran una cancha de pádel, un parque infantil, gimnasio al aire libre, baños públicos, cicloparqueaderos y una zona especial para la ubicación de food trucks. También se mejoraron elementos ya ubicados en el sector, como postes, bolardos, bancos y otros componentes del mobiliario urbano.

La iniciativa está pensada para beneficiar, principalmente, a los residentes de los barrios La Estrada, La Estradita, La Cabaña y Normandía, en Engativá. “Seguiremos recuperando espacios como este que antes eran peligrosos, sucios, oscuros y vedados para la comunidad”, declaró Galán durante la entrega oficial. La meta es incrementar la afluencia de personas, facilitar la práctica de actividad física y promover actividades comerciales donde antes casi nadie se atrevía a permanecer.

A pesar de la apertura, el Distrito aún no ha definido horarios, condiciones de ingreso ni ha informado el mecanismo para reservar la nueva cancha de pádel. Así mismo, la administración de Galán reporta haber entregado ya tres espacios bajo puente con este enfoque: el actual de la calle 63 con avenida Boyacá y dos más sobre la NQS con calles 45 y 53. Su objetivo es rehabilitar al menos otros 18 lugares semejantes antes de finalizar 2026. El principal desafío será mantener el mobiliario y las instalaciones, además de evitar que regresen los problemas de inseguridad y acumulación de residuos que por años afectaron este lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluye la nueva intervención bajo el puente de la calle 63 en Bogotá?

La intervención comprende una cancha pública de pádel, parque infantil, gimnasio al aire libre, baños públicos, cicloparqueaderos, una zona para food trucks y mejoras en el mobiliario urbano, como postes y bancos, enfocada en brindar espacios seguros y útiles para la ciudadanía de varios barrios vecinos.

¿Cuánto costó la recuperación de los espacios públicos bajo puentes en Engativá?

El proceso de recuperación tuvo un costo total de $1.381 millones, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) aportó $981 millones y la Alcaldía Local de Engativá contribuyó con $400 millones, permitiendo la transformación integral de 4.300 metros cuadrados bajo el puente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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