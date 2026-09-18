Por: Portal Bogotá

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En Tunjuelito, una de las localidades de Bogotá, la administración local ha abierto inscripciones para una innovadora oferta de actividades dirigida a las cuidadoras de la zona, personas que suelen dedicarse de forma constante al bienestar de otras personas en su entorno cercano. De acuerdo con la información difundida por "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", esta convocatoria tiene como objetivo principal ofrecer a las cuidadoras espacios de bienestar, autocuidado y crecimiento personal, elementos que resultan clave para mantener la salud física y mental de quienes prestan este servicio esencial en la sociedad.

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La estrategia ha sido denominada ‘Cuidando Cuidadoras’ y cuenta con 100 cupos disponibles en total. Según lo dispuesto, las participantes podrán acceder a diversas actividades enfocadas en hacer una pausa en su rutina diaria, compartir experiencias con otras personas que se desempeñan en tareas semejantes y dedicar tiempo a su propio bienestar. Entre las actividades ofrecidas se encuentran: talleres de masajes corporales y de hidroterapia, así como “salidas de respiro” que incluyen una función de teatro y una visita a una finca agroecológica. Esta variedad de opciones permite a las cuidadoras elegir la actividad que más se ajuste a sus intereses y necesidades, siempre teniendo en cuenta que, de acuerdo con las reglas de la convocatoria, cada persona solo podrá inscribirse a una de las actividades disponibles.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, resaltó la importancia de esta estrategia al afirmar que en la localidad se es consciente de que cuidar también requiere tiempo, apoyo y espacios para descansar. “Por eso queremos que nuestras cuidadoras sepan que no están solas y que su bienestar también es una prioridad. Las invitamos a participar en estos espacios pensados para ellas, para que puedan hacer una pausa, compartir y dedicarse un momento de cuidado personal”, puntualizó la funcionaria, recogiendo así el espíritu de la iniciativa.

Las inscripciones se llevarán a cabo los días 21 y 22 de septiembre. Para registrarse, las interesadas deberán diligenciar el formulario electrónico dispuesto por la organización. Esta propuesta representa una valiosa oportunidad para fortalecer el bienestar emocional y personal de quienes asumen diariamente la labor de cuidado en la localidad de Tunjuelito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse las cuidadoras de Tunjuelito a los talleres de bienestar?

Las cuidadoras interesadas en participar en la estrategia ‘Cuidando Cuidadoras’ deben inscribirse entre el 21 y el 22 de septiembre a través del formulario en línea habilitado por la organización. Solo podrán registrarse para una de las actividades disponibles, de acuerdo con la disponibilidad de cupos.

¿Qué beneficios ofrece la estrategia ‘Cuidando Cuidadoras’ en la localidad de Tunjuelito?

La estrategia ‘Cuidando Cuidadoras’ en Tunjuelito proporciona espacios de respiro, autocuidado y fortalecimiento personal para quienes desempeñan labores de cuidado en la comunidad. Incluye talleres de masajes, hidroterapia y salidas recreativas, promoviendo así el bienestar emocional y social de las participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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