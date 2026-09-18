Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como uno de los destinos gastronómicos más diversos en Colombia, especialmente durante la celebración del Día de Amor y Amistad en septiembre de 2026. De acuerdo con la guía publicada en el portal oficial 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la ciudad ofrece una variedad de zonas culinarias que prometen experiencias para todos los gustos y presupuestos.

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El Distrito Creativo y Cultural San Felipe destaca como una de las alternativas principales. Localizado entre las calles 72 y 74, y las carreras 9 y 11, este sector combina una vibrante escena gastronómica con un entorno artístico. Según la fuente, San Felipe invita a explorar tanto restaurantes de autor como locales tradicionales y propuestas de comida artesanal, fusionando cocina colombiana con opciones internacionales en medio de un ambiente creativo y dinámico.

Otra área recomendada es la zona de Usaquén, ubicada en el norte de la ciudad. Este lugar conserva su esencia de antiguo pueblo, lo que se refleja en sus calles adoquinadas y la atmósfera bohemia. Aquí se encuentran restaurantes que van desde la cocina local hasta platos internacionales de alto nivel. Además, el Parque El Country acogerá el festival ‘El mundo en el corazón de Bogotá’ los días 19 y 20 de septiembre de 2026, brindando un espacio para celebrar la cultura y la gastronomía, tanto local como internacional, en una muestra que resalta la diversidad de la ciudad.

El centro histórico también se une a la celebración. La Zona Gourmet de La Candelaria, delimitada por las calles 7 y 13, y las carreras 1 y 10, acoge una oferta de restaurantes y cafeterías bajo el marco de fachadas coloniales y calles empedradas. De acuerdo con el portal, quienes recorren este sector pueden disfrutar desde comida artesanal hasta propuestas de alta cocina.

A estos espacios se suma Calle Bonita, caracterizada por una fusión de tradición y modernidad, y el Parque de la 93, altamente reconocido por su vida nocturna y su abanico de opciones que incluyen desde cocina internacional hasta especialidades colombianas. Finalmente, el barrio La Macarena, en el centro de la ciudad, ofrece una experiencia bohemia y artística a través de su selección de restaurantes y cafés.

Estas zonas resaltan la manera en que los sabores locales dialogan con influencias internacionales, permitiendo a residentes y visitantes deleitarse con propuestas culinarias de gran calidad durante una de las fechas más especiales del año.

¿Cuáles son las principales zonas gastronómicas recomendadas en Bogotá para Amor y Amistad 2026?

Las zonas destacadas para celebrar en Bogotá este Amor y Amistad son el Distrito Creativo y Cultural San Felipe, Usaquén, la Zona Gourmet de La Candelaria, Calle Bonita, Parque de la 93 y el barrio La Macarena. Cada una ofrece ambientes únicos y una oferta gastronómica diversa, según información del portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

¿Qué actividades especiales se realizarán en Usaquén durante el Día de Amor y Amistad 2026?

En Usaquén, durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026, se llevará a cabo el festival llamado ‘El mundo en el corazón de Bogotá’ en el Parque El Country. El evento tendrá lugar entre las 11:00 a. m. y 6:00 p. m., con una muestra de cultura y gastronomía local e internacional, de acuerdo con el portal oficial de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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