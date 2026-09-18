Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha sido distinguida internacionalmente por su programa ‘Datos para la Transparencia’, una iniciativa central de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este reconocimiento se da dentro de la décima edición de Gobernarte 2026: El Arte del Buen Gobierno – Premio Pablo Valenti, un premio que exalta las soluciones innovadoras desarrolladas por gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe para fortalecer la gestión pública.

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El BID destaca que ‘Datos para la Transparencia’ ha facilitado el acceso y aprovechamiento de la información pública a través de visores temáticos interactivos y procesos de cocreación, en los que participan diversos actores sociales. Esto ha permitido, según la entidad, promover una gobernanza basada en evidencia, más participativa y abierta. Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, resalta que la transparencia comienza cuando la ciudadanía puede conocer, entender y hacer seguimiento a la gestión gubernamental. Para el funcionario, el reconocimiento recibido avala la apuesta de la ciudad por usar los datos públicos como puentes entre las personas y el Estado, apoyados en la tecnología y la innovación.

La iniciativa reúne datos sobre presupuesto, inversión, contratación y proyectos del Distrito Capital, consolidándolos en más de 100 tableros de consulta. Un recurso clave de la estrategia es el Mapa de Inversiones, que permite a cualquier ciudadano identificar en qué están siendo invertidos los recursos públicos en cada localidad y cómo avanzan los proyectos. Este acceso transforma la información, tradicionalmente en bases de datos, en herramientas visuales útiles para periodistas, académicos, organizaciones y la ciudadanía en general.

‘Datos para la Transparencia’ hace parte del ecosistema de Gobierno Abierto de Bogotá, enfocado en fomentar la transparencia, la participación y la colaboración. Se destaca, además, que la Alcaldía promueve activamente el uso de los datos públicos mediante ejercicios como los DataJam, encuentros aplicados de análisis de datos en los que han participado universidades como la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hasta el momento, han participado 340 personas, organizadas en 101 equipos, y se han producido hallazgos relevantes sobre salud mental, estratificación y accidentalidad, materiales ahora integrados en la plataforma de la estrategia.

En la edición 2026 de Gobernarte, ‘Datos para la Transparencia’ fue galardonada en la categoría Equidad Digital, junto con iniciativas de México y Panamá. El premio, entregado en Washington D. C., reconoce también el legado de Pablo Valenti y evidencia los avances de Bogotá en gobierno abierto y transformación digital, subrayando la importancia de disponer de datos públicos útiles, accesibles y comprensibles para todos.

¿Por qué el BID destacó la iniciativa ‘Datos para la Transparencia’ de Bogotá?

El Banco Interamericano de Desarrollo destacó a ‘Datos para la Transparencia’ porque facilita el acceso a información pública mediante visores temáticos interactivos y fomenta la cocreación con múltiples actores sociales. Según el BID, la propuesta promueve la gobernanza abierta y participativa, hace útiles los datos abiertos y fortalece la transparencia, ayudando a que la ciudadanía supervise la gestión de los recursos públicos.

¿Qué es un DataJam y cómo ha impactado en la estrategia de datos abiertos de Bogotá?

Un DataJam es un evento de análisis aplicado en el que equipos multidisciplinarios trabajan sobre conjuntos de datos abiertos para producir hallazgos y generar propuestas basadas en evidencia. Según la Secretaría General, en Bogotá ya se han realizado cuatro ediciones de DataJam, con participación de universidades y entidades del Distrito, lo que ha permitido sumar nuevos tableros y boletines con análisis que hoy forman parte de la estrategia ‘Datos para la Transparencia’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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