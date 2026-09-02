Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED), en colaboración con la Agencia Analítica de Datos de Bogotá (Ágata), adelanta una propuesta innovadora para impulsar la transformación digital en los colegios oficiales de la capital. El instrumento central de esta apuesta es el Índice de Madurez Digital, una herramienta diseñada para evidenciar el nivel de adopción y uso de tecnologías digitales en las instituciones educativas públicas de Bogotá. Según información proporcionada por la SED, el propósito principal de este índice no es calificar a las escuelas, sino identificar su grado de apropiación tecnológica y, con base en esos resultados, fundamentar la toma de decisiones en política pública para fortalecer el sector educativo de la ciudad.

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De acuerdo con Alejandro Cáceres Monroy, director de Dotaciones Escolares de la Secretaría de Educación del Distrito, “el índice es como una brújula”, permitiendo visualizar de forma clara cómo las instituciones integran la tecnología en su accionar cotidiano. Entre los elementos que evalúa este instrumento están la infraestructura tecnológica disponible, el estado y dotación de equipos, aspectos de energía y conectividad, así como el software —tanto operativo como educativo— al que acceden los estudiantes y docentes.

El análisis propuesto va más allá de los recursos tangibles. El Índice de Madurez Digital también valora la gestión estratégica de la digitalización, la gobernanza y el manejo de los datos institucionales, además de la existencia de políticas y acciones para el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se examina igualmente la formación en competencias digitales, el uso didáctico de herramientas tecnológicas, la integración de contenidos digitales en el aula, los sistemas de evaluación digital empleados y los impactos pedagógicos que se deriven de la apropiación tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Actualmente, este instrumento está en fase de validación y se encuentra siendo puesto a prueba a través de un piloto realizado en 10 colegios públicos seleccionados estratégicamente en Bogotá. Los resultados obtenidos permitirán ajustar la herramienta antes de su aplicación a gran escala, lo cual contribuirá a individualizar las necesidades de cada centro educativo y aportar una “hoja de ruta” diferenciada para impulsar la modernización educativa local. Esta iniciativa forma parte de la estrategia ‘EDU CO - Bogotá Aprende Digital’, orientada a cerrar las brechas digitales y fortalecer la capacidad de los colegios públicos para que la tecnología sea una verdadera herramienta de aprendizaje, investigación y análisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Índice de Madurez Digital para colegios oficiales de Bogotá?

El Índice de Madurez Digital es una herramienta impulsada por la Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia Analítica de Datos de Bogotá que permite identificar el nivel de implementación y uso de tecnología en los colegios oficiales. Evalúa aspectos como infraestructura, dotación tecnológica, conectividad, manejo de datos y competencias digitales, con el objetivo de fundamentar políticas educativas basadas en evidencia, sin calificar a las instituciones.

¿Cómo beneficiará a las instituciones educativas el Índice de Madurez Digital?

La aplicación de este índice permitirá a cada colegio conocer sus oportunidades de mejora y destacar sus mejores prácticas tecnológicas. Además, facilitará la creación de una hoja de ruta adaptada para cada institución pública, impulsando así la modernización, el cierre de brechas digitales y el fortalecimiento de la educación digital en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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