Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) atraviesa un proceso de transformación que ha consolidado su posición como líder en el sector y reflejado un crecimiento financiero contundente. Según datos reportados por la compañía, durante el primer semestre de 2026 los ingresos totales ascendieron a 838.481 millones de pesos, lo que representa un aumento del 8,9 % al compararlo con el mismo periodo de 2025. De estos, los ingresos operacionales sumaron 798.586 millones, con un crecimiento del 7,3 %. Por su parte, el EBITDA (sigla en inglés que significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó los 292.723 millones de pesos, incrementándose 117,7 % respecto a un año atrás. La utilidad operacional, que fue de 139.311 millones de pesos, evidencia una mejora significativa de 190.409 millones frente al primer semestre de 2025, mientras que la utilidad neta llegó a 26.126 millones, mostrando una recuperación de 91.857 millones y consolidando el avance del plan de transformación.

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El presidente de ETB, Diego Molano Vega, aseguró que estos resultados reafirman el rumbo de la compañía: "La transformación de ETB sigue reflejándose en un negocio que crece, una operación cada vez más eficiente y una compañía que amplía sus capacidades para impulsar la transformación digital del país".

El principal motor de este crecimiento ha sido el segmento de Hogares y Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), con ingresos que crecieron 24 % comparado con el año anterior, pasando de 331.000 a 409.000 millones de pesos. Este desempeño estuvo impulsado por la transición a una operación basada completamente en fibra óptica, el crecimiento del 10 % en la base de clientes de fibra, ventas superiores en 151 % e instalaciones que aumentaron 145 %. Destaca el programa Conexión Social, que amplió la cobertura de internet de alta velocidad a más de 82.000 familias en los estratos 1 y 2, contribuyendo así a reducir la brecha digital en la capital.

En el segmento de Empresas y Gobierno, ETB reestructuró su oferta, integrando conectividad, infraestructura y soluciones digitales, y logró reducir en un 93 % las fallas por hurto y vandalismo de su red de fibra óptica. Además, la compañía avanza en el fortalecimiento de verticales tecnológicas como EdTech (tecnología educativa), promoviendo formación digital e iniciativas con la Agencia ATENEA, entre otras. Todo esto se vio complementado por el impacto positivo de diversas iniciativas de innovación, aseguramiento de ingresos y recuperación de cartera, que generaron recursos adicionales cercanos a 197.000 millones solo en el primer semestre de 2026.

¿Cómo impactó la transformación de ETB los ingresos y utilidades en 2026?

De acuerdo con la información reportada por ETB, la transformación ejecutada durante el primer semestre de 2026 permitió alcanzar ingresos totales de 838.481 millones de pesos, un crecimiento del 8,9 %, y una utilidad neta de 26.126 millones, con una recuperación significativa respecto al año anterior. Estos resultados reflejan el efecto positivo del plan de transformación en la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la compañía.

¿Qué es el segmento de EdTech impulsado por ETB y cómo contribuye a la transformación digital?

EdTech, o tecnología educativa, se consolidó como una de las principales apuestas estratégicas de ETB, orientada al desarrollo de talento y apropiación tecnológica. A través de iniciativas como Plataforma A Confiar y el Observatorio de Talento Digital, la compañía fomenta la formación de habilidades digitales, impulsando así la transformación digital y ofreciendo nuevas oportunidades educativas e innovadoras en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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