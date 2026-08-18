Por: Portal Bogotá

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El alcalde Carlos Fernando Galán participó este martes, 18 de agosto de 2026, en la primera jornada del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). La cita, coordinada por la Contraloría Distrital, congregó a 22 delegados de organismos de control fiscal de Latinoamérica y el Caribe. Según información oficial, Galán destacó la disposición de su gobierno para colaborar estrechamente con estas entidades, respetando siempre su autonomía y responsabilidades, con el fin de fortalecer la protección de los recursos públicos y los derechos de los ciudadanos.

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Durante el encuentro, el mandatario aprovechó para presentar los alcances de la respuesta humanitaria que Bogotá ha brindado a las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según datos expuestos por la Alcaldía, la ciudad logró coordinar la recepción y envío de 2.300 toneladas de ayudas humanitarias, que incluyeron alimentos, productos de aseo, ropa y kits de emergencia nocturna. Esta labor requirió el traslado de donaciones en 175 vehículos y la participación de 12.000 voluntarios, entre los que hay 750 estudiantes apoyados por el programa Jóvenes a la E y 2.300 funcionarios del Distrito.

El compromiso va más allá del apoyo logístico. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá envió 115 rescatistas, se sumaron 15 ingenieros que evaluaron estructuras afectadas y 18 operarios del Acueducto colaboraron en la reconexión de servicios esenciales como el agua. Según el propio Galán, la solidaridad mostrada por Bogotá recuerda a la estrategia aplicada tras el terremoto del Eje Cafetero en 1999, cuando municipios con mayor capacidad asistían a los afectados por emergencias.

El alcalde propuso al gobierno Nacional impulsar herramientas para que víctimas con vínculos con Bogotá que ahora residen en los territorios azotados por el sismo puedan acceder a apoyo para reconstruir sus viviendas. Además, junto a la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, está gestionando un banco de materiales que permita la participación de ciudadanos, empresa privada e instituciones, facilitando materiales de construcción a precios accesibles y acelerando la recuperación de las zonas afectadas.

El evento, alojado en el hotel Marriot, contó con representantes de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, así como autoridades distritales, incluyendo al Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, y el Personero, Andrés Castro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales ayudas enviadas por Bogotá a los territorios afectados por el terremoto en agosto de 2026?

De acuerdo con la información presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán, Bogotá logró enviar 2.300 toneladas de ayudas humanitarias, que incluyeron alimentos, elementos de aseo, ropa y kits de emergencia nocturna. Además, la operación contó con 12.000 voluntarios, transporte en 175 vehículos, y apoyo técnico con rescatistas, ingenieros para la valoración de estructuras y funcionarios del acueducto para restablecer el servicio de agua.

¿Qué es OLACEFS y cuál fue el objetivo del encuentro en Bogotá?

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo que agrupa a entidades responsables de la auditoría y control fiscal en América Latina y el Caribe. El evento celebrado en Bogotá tenía como propósito fortalecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre delegados de 22 países, priorizando la mejora en el control y protección de los recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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