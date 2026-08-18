Por: El Espectador

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Quienes estén en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en Bogotá tienen una alternativa importante esta semana, gracias a la rueda de empleo que organiza Fenalco Bogotá Cundinamarca. De acuerdo con Fenalco, este evento pondrá a disposición de los asistentes más de 350 vacantes, las cuales están orientadas principalmente a fortalecer los equipos comerciales de empresas afiliadas al gremio. Las vacantes disponibles se centran en áreas como ventas, servicio al cliente, desarrollo de negocio y otros cargos similares, lo que responde a la creciente demanda de personal que caracteriza la época previa a la temporada comercial más relevante del año.

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La jornada laboral tendrá lugar el jueves 20 de agosto, desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m., en el Centro Empresarial Fenalco, ubicado en la carrera 4 #19-85 en Bogotá. Según lo informado por Fenalco Bogotá Cundinamarca, la participación en esta rueda de empleo no tiene ningún costo para los interesados, pero sí requiere que las personas completen la inscripción previa a través de la página web oficial del gremio. Además, quienes asistan deberán llevar su hoja de vida para presentarla directamente a los reclutadores de cada empresa.

Uno de los principales atractivos de este evento es la posibilidad de que los aspirantes interactúen personalmente con las compañías, eliminando completamente la intermediación y diferencia que suele existir en procesos virtuales tradicionales. Como señaló Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, "se viene la temporada comercial más importante del año y las empresas están buscando fortalecer sus áreas comerciales, por lo que esta Rueda de Empleo es una gran oportunidad de conectar talento con empresas formales".

Esta convocatoria representa una alternativa para quienes desean iniciar un proceso de selección ágil y cercano con empresas de la capital, en una jornada diseñada para incentivar la inserción laboral sin barreras de acceso y con la posibilidad de concretar entrevistas iniciales el mismo día del evento. Toda la información citada está publicada por Fenalco Bogotá Cundinamarca y referenciada en el artículo original.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vacantes ofrece la rueda de empleo de Fenalco Bogotá Cundinamarca?

La rueda de empleo organizada por Fenalco Bogotá Cundinamarca ofrecerá más de 350 vacantes concentradas en cargos de ventas, servicio al cliente, desarrollo de negocio y distintas áreas comerciales. Estas oportunidades están dirigidas a quienes buscan vincularse a empresas formales en la capital, especialmente en temporada de mayor contratación.

¿Cómo pueden inscribirse los interesados para participar en la jornada de empleo en Bogotá?

Las personas que desean asistir deben completar el registro previo a través de la página web de Fenalco Bogotá Cundinamarca. La inscripción es gratuita y para el día de la jornada deben llevar su hoja de vida, lo que permitirá acercarse directamente a los reclutadores de las empresas participantes sin intermediarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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