Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) entregó una serie de recomendaciones vitales para los ciudadanos frente a la posible ocurrencia de un movimiento telúrico, sismo o terremoto en la capital. De acuerdo con la entidad, es fundamental que los usuarios estén preparados para prevenir daños en la infraestructura de abastecimiento de agua y sistemas de evacuación de aguas residuales y lluvias en las viviendas, reforzando la seguridad y la pronta respuesta ante emergencias.

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Una de las sugerencias principales que realiza la EAAB es identificar previamente en las viviendas o edificaciones el lugar exacto donde se encuentran los registros de cierre y apertura del agua. Tras un movimiento sísmico y luego de realizar la evacuación preventiva e inspección de la vivienda, se debe revisar si existen fugas o tuberías rotas. En caso de encontrar estos daños, la EAAB aconseja cerrar el registro de paso, efectuar las reparaciones necesarias y posteriormente restablecer el servicio.

La entidad también recomienda contar siempre con tanques de almacenamiento con capacidad suficiente para cubrir 24 horas de consumo. Es relevante mantener estos tanques en condiciones apropiadas, por lo que sugiere realizar limpiezas, al menos, cada seis meses. Después de un temblor, es importante asegurar que el agua almacenada no haya sido contaminada con objetos o materiales que puedan afectar su potabilidad. Además, si el servicio de agua se suspende y es necesario recurrir al uso de tanques, el agua debe ser consumida antes de 24 horas para garantizar su potabilidad; si pasa más tiempo, el líquido puede utilizarse en otras actividades domésticas.

La EAAB hace hincapié en no utilizar las instalaciones sanitarias si estas no funcionan correctamente luego del evento sísmico, para evitar problemas de salubridad o filtraciones, hasta que un experto verifique su estado. También resalta la importancia de comunicar a la administración del edificio cualquier daño detectado en las redes e infraestructuras internas y reportar de inmediato, a través de la Acualínea 116, cualquier afectación en las redes de agua y alcantarillado ubicadas en las vías o medidores de las viviendas.

En cuanto a las redes internas, recomienda revisar los drenajes de baños, duchas, cocinas y zonas de ropas, así como el estado de las canales, cubiertas y tuberías de bajantes para corregir cualquier fuga o filtración con un experto. Finalmente, en conjuntos multifamiliares, la revisión debe incluir el funcionamiento de los equipos de bombeo y las cajas de inspección, recordando que el mantenimiento de las redes internas es responsabilidad directa de los usuarios.

¿Qué recomienda la EAAB para proteger el suministro de agua tras un sismo en Bogotá?

La EAAB recomienda identificar previamente los registros de cierre y apertura del agua, inspeccionar las tuberías, tener tanques de almacenamiento suficientes para 24 horas, limpiar estos tanques cada seis meses y consumir el agua almacenada antes de 24 horas en caso de emergencia. Además, sugiere no utilizar instalaciones sanitarias obstruidas y reportar daños de inmediato.

¿Por qué se debe revisar la potabilidad del agua almacenada después de un temblor?

La EAAB señala que es fundamental revisar el agua almacenada tras un sismo porque, durante el temblor, pueden caer objetos o materiales dentro del tanque que alteren la calidad del agua y la hagan no apta para el consumo. Por eso, se recomienda consumir esta agua en menos de 24 horas o usarla para otras tareas domésticas si pasa este tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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