Por: Portal Bogotá

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La solidaridad se ha convertido en una de las mayores fortalezas de quienes residen en Bogotá frente a la reciente emergencia nacional. Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá en la red social X, ya son más de 2.300 toneladas de ayudas humanitarias las que han salido desde la capital colombiana con destino a las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, tragedia que alcanzó una magnitud de 7.6 grados y dejó más de 185.000 personas damnificadas y afectadas en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

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De acuerdo con las publicaciones oficiales, uno de los últimos envíos registrados consistió en 13 toneladas de donaciones que llegaron a Quibdó, capital del Chocó, donde el impacto de la tragedia ha sido especialmente severo. Además, la distribución de ayudas no se ha detenido; recientemente, el cuarto camión con ayuda humanitaria logró arribar a Pereira, otra de las ciudades gravemente impactadas por la emergencia.

La emergencia nacional motivó a que distintas colectas y puntos de recepción en Bogotá recibieran aportes de la ciudadanía. Sin embargo, la Alcaldía comunicó que desde el lunes 17 de agosto de 2026, la recepción de donaciones físicas y ayudas en seis puntos habilitados de la ciudad se suspendió temporalmente, una medida diseñada para facilitar el alistamiento y la logística de los insumos ya recolectados. A pesar de esta pausa temporal, quienes deseen ayudar todavía cuentan con alternativas.

Se priorizan, en este momento, los aportes económicos frente a los materiales. La Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, organización reconocida por su capacidad de respuesta y ayuda en desastres, habilitó una cuenta para donaciones monetarias dirigidas a la atención de municipios y zonas impactadas. Las personas interesadas pueden aportar dinero a través de transferencias bancarias, mediante la plataforma Bre-B utilizando la clave @8600703011, o escaneando un código QR para acceder al formulario oficial dispuesto en la página de la institución.

Las autoridades y entidades humanitarias insisten en que toda ayuda cuenta para la reconstrucción y recuperación de Colombia tras el desastre. Cada donación se traduce en insumos vitales para miles de damnificados que aguardan apoyo y esperanza en esta contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede donar dinero la ciudadanía para las víctimas del terremoto en Colombia?

La Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca ha dispuesto una cuenta y un formulario en línea donde los ciudadanos pueden hacer donaciones económicas. También existe la opción de transferir a través de Bre-B con la clave @8600703011, además de la posibilidad de escanear un código QR publicado por las autoridades en redes sociales oficiales.

¿Por qué se suspendió la recepción de donaciones materiales en Bogotá tras el terremoto?

Según la Alcaldía de Bogotá, la suspensión temporal de la recepción de donaciones materiales en seis puntos responde a la necesidad de agilizar el alistamiento y la organización logística de insumos ya recolectados. Esto permite optimizar la distribución de la ayuda hacia las zonas más necesitadas, aunque se sigan recibiendo donaciones económicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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