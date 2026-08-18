Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha organizado un evento especial para toda la familia: una nueva edición de “Parque al Viento: jornada de elevación de cometas”. Esta actividad se realizará el sábado 22 de agosto de 2026 en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, ubicado en la calle 136B sur #3A-48. El encuentro se desarrollará entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con último ingreso al parque a las 12:00 del día, y la entrada será totalmente gratuita, de acuerdo con la información presentada por el IDPC.

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Este evento busca que la ciudadanía fortalezca su conexión con uno de los espacios protegidos más importantes al sur de Bogotá. La jornada de elevación de cometas se ha constituido en una tradición que durante el mes de agosto llena el cielo de colores y fomenta la integración entre diferentes generaciones, propiciando momentos de juego, imaginación y convivencia.

Durante la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer una breve reseña sobre la historia del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU). Asimismo, se realizará una reflexión en torno a La Guardiana, una escultura de gran formato que reproduce una de las piezas halladas en el Área Arqueológica Protegida Hacienda El Carmen, lo que realza el valor patrimonial y cultural de la zona, según detalla el IDPC.

Como parte de la programación, se incluye un picnic literario al aire libre, desarrollado en colaboración con la Biblioteca Público Escolar La Marichuela. Este espacio invita a disfrutar de lecturas, cuentos y poesía en un ambiente pensado para el descanso y el encuentro, con el propósito de promover la cultura y la conversación entre los asistentes. La iniciativa está orientada a quienes deseen redescubrir el patrimonio a través de actividades lúdicas y educativas.

Para participar plenamente, el IDPC recomienda asistir con ropa cómoda, protección para todo tipo de clima, hidratación, bloqueador solar y alimentos o meriendas para compartir durante el picnic. Así, la invitación queda abierta para quienes buscan disfrutar de actividades tradicionales que impulsan el sentido de comunidad y el reconocimiento del patrimonio cultural.

¿Cuándo y dónde se realizará la jornada de elevación de cometas en Bogotá en 2026?

La jornada de elevación de cometas organizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural tendrá lugar el sábado 22 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, ubicado en la calle 136B sur #3A-48, con entrada libre para todo el público interesado.

¿Qué actividades se desarrollarán durante el evento 'Parque al Viento' en Usme?

El evento incluye la elevación de cometas, una presentación sobre la historia del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, una reflexión sobre la escultura La Guardiana, y un picnic literario a cielo abierto con espacios para la lectura y la poesía, impulsando la integración familiar y la valorización del patrimonio del sur de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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