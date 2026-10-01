Por: EL PILON SA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, para el trimestre móvil de junio-agosto de 2026, Valledupar registró una tasa de desocupación de 10,1 %. Este porcentaje implica un aumento con respecto al 9,5 % registrado en el mismo periodo de 2025. Según los datos revelados por el DANE, en el último año la ciudad perdió 5.000 puestos de trabajo, al pasar de 205.000 personas ocupadas en 2025 a 200.000 en 2026.

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La situación laboral de Valledupar refleja un retroceso explicado fundamentalmente por la pérdida de empleos en nueve ramas económicas, con impactos diferenciados en su tejido productivo. El sector más afectado fue el de Alojamiento y servicios de comida, que redujo su número de ocupados de 18.000 a 15.000, es decir, 3.000 personas menos trabajando en esta área. El sector de Comercio y reparación de vehículos, considerado el principal motor de empleo en la ciudad, también sufrió una disminución relevante en su fuerza laboral, al registrar una reducción de 2.000 ocupados (de 48.000 a 46.000). Las Actividades artísticas y de entretenimiento contribuyeron a este panorama negativo, al eliminar 2.000 puestos de trabajo.

La pérdida de empleo también se evidenció en sectores como Construcción, Industria manufacturera, Suministro de electricidad y gas, y Actividades profesionales, cada uno de los cuales restó 1.000 puestos de trabajo a la economía local durante el periodo analizado. No obstante, estos efectos negativos se vieron parcialmente compensados por el crecimiento de la ocupación en el sector de la Administración pública, defensa, educación y salud humana, pues esta rama incorporó a 7.000 nuevos empleados, pasando de 34.000 a 41.000 ocupados. Así mismo, el sector de Transporte y almacenamiento mostró una leve recuperación mediante la generación de 1.000 empleos adicionales.

A pesar del contexto de aumento del desempleo, dos indicadores tuvieron evolución favorable. Se destaca la disminución en la informalidad laboral, que descendió de 64,9 % en 2025 a 59,3 % en 2026. Según el DANE, la informalidad agrupa a quienes no cotizan a salud ni pensión por su vínculo laboral, gestionan negocios sin registro mercantil o trabajan sin remuneración fija. Al cruzar la tasa actual del 59,3 % con la población ocupada, se estima que 118.833 personas en Valledupar laboran bajo condiciones informales, fuera del sistema de seguridad social. Además, la tasa de desempleo entre jóvenes de 15 a 28 años presentó una baja significativa, al reducirse de 15,0 % en 2025 a 12,4 % en 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo evolucionó el desempleo en Valledupar entre 2025 y 2026 según el DANE?

Según el DANE, la tasa de desocupación en Valledupar aumentó del 9,5 % en 2025 al 10,1 % en 2026, lo que representó la pérdida de 5.000 empleos en un año. Los sectores más afectados por esta tendencia negativa fueron Alojamiento y servicios de comida, Comercio y reparación de vehículos, así como Actividades artísticas y de entretenimiento.

¿Qué significa la informalidad laboral y cuántos trabajadores informales hay en Valledupar?

La informalidad laboral, según el DANE, abarca a quienes no cotizan a salud ni pensión, operan negocios sin registro mercantil o carecen de remuneración fija. En Valledupar, el 59,3 % de los ocupados están en situación de informalidad, lo que equivale a 118.833 personas trabajando sin acceso pleno al sistema de seguridad social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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