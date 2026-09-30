Por: EL PILON SA

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El último boletín publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) refleja un aumento en la tasa de desempleo en Valledupar, la capital del departamento de Cesar, entre los periodos junio-agosto de 2025 y 2026. De acuerdo con el reporte, la desocupación pasó de 9,5 % a 10,1 %, lo que implica que alrededor de 10 de cada 100 personas activas en el mercado laboral permanecieron sin empleo, aunque buscaban trabajo y estaban disponibles para trabajar. Es importante señalar que este porcentaje corresponde al periodo móvil de tres meses, no únicamente a agosto, lo que permite observar tendencias más amplias y no una sola cifra puntual.

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Valledupar, con este resultado, se ubicó como la novena ciudad con mayor desempleo entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas por el DANE, superando tanto el promedio nacional de 8,5 % como el promedio del grupo medido, que fue de 8,8 %. Sin embargo, estuvo por debajo de ciudades como Riohacha y Cartagena, que registraron tasas superiores de 11,4 % y 14,4 %, respectivamente. Otras ciudades de la región Caribe, como Santa Marta (8,7 %) y Barranquilla junto con su área metropolitana (9,4 %), presentaron situaciones más favorables comparadas con Valledupar.

El DANE enfatiza que la tasa de desocupación mide solamente a las personas que tienen 15 años o más, no trabajaron en el período de referencia y buscaron activamente empleo en las últimas cuatro semanas, estando listas para incorporarse a una actividad laboral. Por el contrario, quienes no buscan trabajo—debido a que estudian, cuidan del hogar de forma exclusiva, están pensionados o no creen posible encontrar un empleo—son clasificados como población fuera de la fuerza de trabajo. Esta distinción es fundamental para interpretar adecuadamente el indicador.

El informe advierte que tasas inferiores al 10 % pueden estar sujetas a errores de muestreo superiores al 5 %, por lo que las cifras se deben analizar con precaución. Los datos surgen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), el principal instrumento del DANE para estimar indicadores laborales en Colombia. Para agosto de 2026, se logró una cobertura del 96 % en Valledupar, recolectando información de 836 de los 871 hogares seleccionados. En conclusión, aunque la situación de desempleo en Valledupar empeoró si se compara con el año anterior, permanece en niveles intermedios en relación con otras ciudades principales del país.

¿Cuál es la diferencia entre la tasa de desocupación de Valledupar y el promedio nacional en 2026?

La tasa de desocupación en Valledupar entre junio y agosto de 2026 fue de 10,1 %, mientras que el promedio nacional se ubicó en 8,5 % para el mismo periodo. Esto significa que el desempleo en Valledupar fue superior al promedio nacional, ubicándose además por encima de otras ciudades principales según el reporte del DANE.

¿Qué es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y cómo recolecta la información de desempleo?

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es una investigación realizada por el DANE que utiliza una muestra representativa de hogares para estimar los principales indicadores del mercado laboral, como la tasa de desocupación. En el caso de Valledupar, para agosto de 2026, la GEIH recolectó información en 836 de 871 hogares seleccionados, lo que permitió obtener resultados con una cobertura del 96 %.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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