Por: El Espectador

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El panorama salarial en Colombia muestra diferencias notorias entre aquellos trabajadores que cuentan con un título profesional y quienes no han accedido a educación formal. Según un informe realizado por el Centro Javeriano de Competitividad y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, la informalidad laboral sigue siendo un reto significativo, afectando aproximadamente a la mitad de la población apta para trabajar. Esta situación provoca que una parte considerable de los colombianos no reciba al menos el salario mínimo, lo que profundiza las desigualdades salariales en el país.

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Los datos presentados en el informe, basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), demuestran que quienes poseen un título profesional ganan, en promedio, hasta cuatro veces más que aquellos sin formación educativa formal. Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, resaltó que la población ocupada en Colombia ha incrementado sus logros educativos en los últimos años: la proporción de trabajadores con educación superior pasó del 17 % en 2010 al 30 % en 2025. Sin embargo, este avance en formación no se ha traducido en un crecimiento similar de los ingresos.

El mismo análisis advierte que el salario promedio de un profesional ha descendido de COP 3,8 millones en 2010 a COP 3,5 millones en 2025, según el estudio de la Universidad Javeriana, una caída de COP 300.000 en 15 años, lo que representa un descenso del 1,3 %. Por el contrario, los trabajadores con posgrado han visto sus ingresos mantenerse estables en un promedio de COP 6,9 millones mensuales, cifra que supera en 7,8 veces la remuneración de quienes no tienen educación formal.

Gloria Lucía Bernal, directora del LEE, explicó que, entre los jóvenes de 25 a 29 años (cercanos al egreso universitario), el salario mensual también se redujo de $3,3 millones a $3,0 millones entre 2010 y 2025. Advirtió, además, que este valor depende de factores como el programa de estudios, la universidad, el género y el área laboral. Un aspecto relevante es que, mientras el salario de los posgraduados ha subido desde 2021, el de quienes ostentan pregrado ha bajado, lo que contrasta con el crecimiento sostenido de la economía nacional, que no ha impulsado la remuneración de los profesionales.

El informe concluye que aumentar y mejorar la calidad educativa en la población ocupada sigue siendo prioritario. Sin embargo, recalca la importancia de que esta mayor educación vaya acompañada de incrementos en la productividad e ingresos, particularmente para quienes solo cuentan con pregrado. De continuar la tendencia de estancamiento salarial, la educación superior podría perder valor como vía de movilidad social, ya que los nuevos egresados no verían mejoras frente a las generaciones anteriores.

¿Cuál es la diferencia salarial entre profesionales y personas sin educación formal en Colombia?

Según el informe del Centro Javeriano de Competitividad y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, quienes cuentan con un título profesional en Colombia pueden recibir un salario promedio hasta cuatro veces mayor que el de las personas sin acceso a educación formal. Este dato refleja las profundas diferencias salariales asociadas al nivel educativo y la persistente desigualdad en el mercado laboral colombiano.

¿Por qué los salarios de profesionales en Colombia han disminuido a pesar del crecimiento económico?

El mismo informe indica que, a pesar del crecimiento sostenido de la economía colombiana entre 2010 y 2025, los salarios promedio de los profesionales han disminuido. Razones como el aumento del número de profesionales, la poca correspondencia entre formación y demanda laboral, y otros factores como el área de estudio y el género, han incidido en el estancamiento o reducción de los ingresos a este nivel educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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