Por: Portal Bogotá

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La estrategia de empleabilidad ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anuncia una nueva jornada presencial con una amplia gama de ofertas laborales. Según la información oficial publicada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, este evento se llevará a cabo el jueves 1 de octubre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Salón Comunal de Veraguas, situado en la calle 4A #32A-75, en la localidad Los Mártires. Allí se podrán encontrar 300 oportunidades laborales presenciales para personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia. Entre los cargos disponibles se encuentran soldador, oficial de obra, oficial de estructura metálica, oficial de mampostería, técnico eléctrico, maestro de obra, ingeniero de calidad y ayudante de obra.

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Además de estas vacantes específicas para el sector de la construcción y afines, el Servicio Público de Empleo, en coordinación con la SDDE, ofrece un total de 1.540 vacantes adicionales para perfiles administrativos, operativos, técnicos, profesionales y de servicios. La oferta contempla opciones para quienes no cuentan con experiencia laboral previa, lo que amplía el espectro de beneficiarios. De acuerdo con María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, “tenemos vacantes para personas con distintos perfiles y experiencias. Por ejemplo, hay 368 oportunidades para quienes aún no tienen experiencia laboral y 254 para perfiles profesionales. Además, queremos que esta oferta llegue a más personas: contamos con 1.420 oportunidades para mujeres, 1.183 para jóvenes entre 18 y 28 años, 357 para mayores de 50 años y 140 para personas con discapacidad. Seguimos trabajando para que más personas encuentren un trabajo formal”.

Para quienes deseen participar y conocer los requisitos de cada oferta, así como acceder a detalles sobre horarios y convocatorias de formación para el trabajo, la Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó un canal de WhatsApp, mediante el cual las personas interesadas pueden informarse y postularse. Este esfuerzo por promover el empleo formal destaca el compromiso institucional con el acceso equitativo a oportunidades laborales para diversos grupos poblacionales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a las vacantes de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'?

Las personas interesadas pueden asistir presencialmente el jueves 1 de octubre al Salón Comunal de Veraguas o consultar la información de requisitos y convocatorias a través del canal oficial de WhatsApp disponibilizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué perfiles laborales están buscando en la jornada de empleo de la Alcaldía de Bogotá?

La jornada incluye vacantes para soldadores, oficiales y ayudantes de obra, técnicos eléctricos, maestros de obra, ingenieros de calidad, así como perfiles administrativos, técnicos, profesionales y operativos, con opciones tanto para personas con como sin experiencia laboral previa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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