Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

En los últimos días, se conoció la historia de un hombre de 27 años que, con la ilusión de conseguir trabajo, asistió a una supuesta oferta laboral que resultó falsa; por lo que, una vez llegó al barrio donde fue citado, dos hombres lo abordaron y lo llevaron a un lugar boscoso en la localidad de Usme, donde, a través de un video y bajo amenazas, exigen un pago para su liberación.

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“Me metí en un lugar equivocado, por favor necesito de su ayuda, colabórenle a ellos por favor”, es lo que dice el video donde se ve al hombre atado y rodeado de armas de fuego. Luego de 4 horas secuestrado, fue liberado y despojado de aproximadamente 15 millones de pesos.

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Ofertas de empleo falsas

Hoy en día, existen diversas posibilidades para buscar empleo, ya sea por plataformas destinadas a esto, redes sociales o incluso por internet. Esto, aumenta a su vez la posibilidad de que una oferta pueda ser falsa.

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En Sin Carreta, salimos a las calles para preguntarle a las personas de qué manera han buscado ofertas laborales en su vida. Si bien, las personas mayores dijeron que a través de amistades o por contacto, otros más jóvenes afirmaron que por redes sociales, plataformas de empleo.

¿Cómo identificar una oferta falsa?

De acuerdo con las mismas plataformas de empleo, existen diversas maneras para identificar si una oferta de empleo es real o falsa y que usted puede hacer para comprobar la veracidad de estas:

Investigar y averiguar sobre la empresa.

Desconfiar de ofertas con un salario exageradamente alto.

Sospechar si piden información sensible o financiera.

Cuando en la oferta hay errores gramaticales u ortográficos.

Dudar de los procesos muy apresurados.

Falta de transparencia.

Pagos por capacitaciones o entrenamientos.

Presión para tomar una decisión rápido.

Cuando una oferta es de empleo remoto, pero sin detalles.

Confíe en su instinto.

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Con estos tips y recomendaciones, es menos probable que dé con una oferta falsa que pueda perjudicar su integridad.

Por su parte, algunos ciudadanos aseguraron que una de las sospechas sería que el salario fuera muy alto o que, para la entrevista, la persona sea citada en un lugar lejano o extraño.

Muchas veces, la necesidad de empleo lleva a una persona a aceptar cualquier oferta laboral, sin embargo, con estos tips puede verificar de una manera más segura.

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