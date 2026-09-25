Por: EL PILON SA

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En las últimas horas, José Campo, conocido prestamista y comerciante vallenato, fue secuestrado en el municipio de Manaure Balcón del Cesar. El hecho se presentó cuando Campo compartía en un billar dentro de la zona urbana de la población, según la información inicial reportada. Testigos de la escena afirmaron que aproximadamente ocho hombres armados ingresaron al establecimiento, intimidaron al comerciante con armas de fuego y lo obligaron a abordar una camioneta, en la que huyeron rápidamente sin dejar rastro.

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La víctima, José Campo, tiene amplio reconocimiento en el sector comercial de Valledupar. Según información recogida por EL PILÓN, Campo conduce sus actividades financieras y de préstamos en una oficina muy reconocida ubicada en el centro de la ciudad. Su labor como prestamista lo ha llevado a establecer relaciones comerciales que le han permitido amplificar su reputación dentro del municipio y en áreas aledañas.

El secuestro ha causado conmoción entre los habitantes de Manaure y del departamento del Cesar, quienes observan con preocupación la actuación de grupos armados en zonas urbanas. Por su parte, las autoridades del departamento, incluyendo la Policía Nacional y la unidad especializada del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA, unidad antidisturbios y antiextorsión de la Policía), no han emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento sobre los avances en la investigación o sobre operativos desplegados para dar con el paradero de Campo.

Pese a la ausencia de comunicados oficiales, se espera que las autoridades implementen el llamado ‘Plan Candado’, estrategia que consiste en reforzar los controles policiales en las vías que comunican a Manaure con la Serranía del Perijá y municipios vecinos. La medida busca limitar la movilidad de los delincuentes y dar con el paradero tanto de Campo como de los autores del secuestro. Habitantes y comerciantes esperan resultados concretos que permitan esclarecer este hecho y garantir la seguridad en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el secuestro de José Campo en Manaure Balcón del Cesar?

Según la información documentada por EL PILÓN y los testimonios de testigos, José Campo se encontraba en un billar cuando aproximadamente ocho hombres armados lo abordaron, lo intimidaron y lo obligaron a salir del establecimiento, subiéndolo a una camioneta en la que escaparon sin dejar pistas sobre su paradero.

¿Qué medidas han anunciado las autoridades después del secuestro de José Campo?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el operativo o las líneas de investigación. Sin embargo, se prevé el despliegue del ‘Plan Candado’ en los corredores viales que conectan a Manaure con la Serranía del Perijá y municipios vecinos, como respuesta prioritaria para intentar ubicar a la víctima y capturar a los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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