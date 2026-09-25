Por: El Espectador

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Geovany Andrés Rojas, conocido como “Araña”, fue extraditado a Estados Unidos este viernes 25 de septiembre, culminando un proceso judicial que inició con una solicitud formal de las autoridades estadounidenses en febrero de 2025. Según la información recopilada, Rojas encabezaba los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las fuerzas revolucionarias, y es requerido por Estados Unidos debido a delitos asociados al narcotráfico.

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La extradición de Rojas se formalizó tras un riguroso trámite legal que implicó varias instancias oficiales en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella firmó la autorización final el 26 de agosto, después de recibir el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene la potestad de analizar las solicitudes internacionales de extradición y verificar que se cumplan tanto las garantías procesales como los requisitos de ley. Con ello, el Gobierno respondió a la petición estadounidense para que el jefe disidente enfrente cargos en ese país.

El proceso tomó un giro definitivo en la noche del 12 de febrero de 2025. Rojas se hallaba participando en el ciclo de diálogos que su organización mantenía con el Gobierno de Gustavo Petro, un intento de negociación en medio del conflicto armado y la búsqueda de salidas políticas a la confrontación. Esa noche, después de una rueda de prensa conjunta entre delegados del Gobierno y representantes de los Comandos de Frontera, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía procedieron a su captura.

De acuerdo con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, la aprehensión de “Araña” se ordenó en cumplimiento de una ‘circular roja’ de Interpol, un mecanismo internacional para localizar y detener personas requeridas por la justicia de otros países. La circular, expedida el mismo día de la captura, señalaba el presunto envío de droga por parte de la organización de Rojas hacia territorio estadounidense.

La orden de captura, avalada judicialmente y ejecutada en una operación conjunta entre el CTI y la Policía, puso fin a su participación en las conversaciones de paz y dio paso a la extradición, que representa un duro golpe para la estructura disidente de los Comandos de Frontera y un mensaje de colaboración judicial entre Colombia y Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue extraditado alias “Araña” a Estados Unidos?

Alias “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos debido a solicitudes formales de ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. La decisión se tomó luego de una investigación que incluyó el uso de una circular roja de Interpol y el aval judicial en Colombia.

¿Cómo se llevó a cabo la captura y extradición de Geovany Andrés Rojas?

La captura de Rojas ocurrió el 12 de febrero de 2025, al terminar una rueda de prensa entre su organización y el Gobierno de Gustavo Petro. Agentes del CTI, en conjunto con la Policía, ejecutaron la detención tras la expedición de una circular roja de Interpol por presunto envío de drogas, operativo que finalizó con su extradición firmada por el presidente Abelardo de la Espriella.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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