Por: EL PILON SA

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El Colegio Nacional Loperena de Valledupar destacó este viernes 25 de septiembre de 2026 al publicar la lista de sus diez estudiantes con mejores puntajes en las pruebas Saber 11 de ese año. De acuerdo con el rector Gonzalo Quiroz M., quien fue el encargado de difundir la información, Natalia Bayona López lideró el grupo con un puntaje de 478 sobre 500, seguida muy de cerca por Loren Vanesa Manosalva Ricardo, quien obtuvo 441, y Orlando David Rondón Sarmiento, que alcanzó 422. Completan el listado Valery Milena Gutiérrez Tapias (416 puntos), Isey Carolina Amaya Calderón (414), Duván Andrés Montero Arrieta (413) y, con 410 puntos cada uno, Dylan De Armas Salcedo, Elisa Andrea Rodríguez Pumarejo, Deiler Steven Benavides Delgado y Diego Restrepo Cardona.

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La publicación de los resultados vino acompañada de un mensaje inspirador del rector: “¡Felicitaciones! El éxito es producto de la constancia, compromiso y esfuerzo”. Este reconocimiento no solo resalta el trabajo individual de los estudiantes, sino que también refleja el compromiso del Loperena con la excelencia educativa.

La trayectoria del Colegio Nacional Loperena en las pruebas Saber 11, que evalúan a los estudiantes de último grado escolar en Colombia, ha sido notable en los últimos años. Según reportes de EL PILÓN, medio de comunicación local, el Loperena ha estado presente de manera constante entre las instituciones públicas mejor calificadas. En 2021, el colegio alcanzó el primer puesto entre los establecimientos oficiales de Valledupar, con promedios de 318 y 317 puntos en las jornadas de tarde y mañana, respectivamente.

El año siguiente, de acuerdo con EL PILÓN, el plantel registró 333 puntos, lo que lo posicionó como segundo mejor colegio oficial del departamento del Cesar, solo superado por el privado Santa Fe. Para 2023, la jornada matutina del Loperena llegó a 342 puntos, ubicándose en el cuarto lugar sumando colegios públicos y privados; la jornada de la tarde obtuvo 326. Los datos de 2024 informados por el mismo medio mostraron un promedio general de 344 puntos, distribuidos en 353 para la mañana y 336 en la tarde, resultado que lo convirtió en la sexta institución pública más destacada de Colombia en ese ciclo. Finalmente, en 2025, EL PILÓN registró un aumento a 357 puntos, el puntaje más alto entre los colegios públicos del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los estudiantes con mejores puntajes en el Colegio Nacional Loperena en las pruebas Saber 11 de 2026?

Según el rector Gonzalo Quiroz M., los estudiantes más destacados fueron Natalia Bayona López (478 puntos), Loren Vanesa Manosalva Ricardo (441), Orlando David Rondón Sarmiento (422), Valery Milena Gutiérrez Tapias (416), Isey Carolina Amaya Calderón (414), Duván Andrés Montero Arrieta (413), y Dylan De Armas Salcedo, Elisa Andrea Rodríguez Pumarejo, Deiler Steven Benavides Delgado y Diego Restrepo Cardona, todos con 410 puntos.

¿Cuál ha sido la evolución del Colegio Nacional Loperena en los resultados de las pruebas Saber 11 en los últimos años?

De acuerdo con datos de EL PILÓN, el Colegio Nacional Loperena ha demostrado una tendencia constante de buenos resultados: lideró el ranking de colegios públicos de Valledupar en 2021, mantuvo posiciones destacadas en 2022, 2023 y 2024, y en 2025 logró el puntaje más alto entre los colegios oficiales del Cesar, consolidando así su reputación en excelencia educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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