El presidente Abelardo De la Espriella respondió a los cuestionamientos que recibió por portar un arma durante los operativos de seguridad que acompañó en Santa Marta y aseguró que las críticas no afectan su decisión de permanecer en terreno.

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La declaración se produjo durante su visita a la capital del Magdalena, donde el mandatario participó en actividades relacionadas con la seguridad de la ciudad y acompañó a integrantes de la Fuerza Pública en recorridos por diferentes sectores.

Según Blu Radio, De la Espriella fue consultado por periodistas sobre las críticas que recibió a raíz de su presencia armada durante los operativos y su respuesta fue corta.

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Ante la pregunta sobre qué les respondía a quienes cuestionaban esa situación, el presidente fue enfático: “Que sigan criticando, que eso me impulsa”.

De la Espriella no amplió su respuesta ni explicó en ese momento las circunstancias específicas relacionadas con el porte del arma. Su pronunciamiento se conoció mientras cumplía una agenda enfocada en la situación de seguridad de Santa Marta.

Durante la visita, el presidente también participó en un consejo de seguridad y recorrió sectores como Cristo Rey y La Gaira junto a miembros de la Policía y el Ejército, en medio del despliegue de la Fuerza Pública en la ciudad.

¿Por qué De la Espriella estuvo en Santa Marta?

La presencia de Abelardo De la Espriella en Santa Marta ocurrió en medio de una situación de seguridad que llevó al Gobierno a reforzar el despliegue de la Fuerza Pública en la ciudad y municipios cercanos. El mandatario llegó el 22 de septiembre para encabezar un Puesto de Mando Unificado y revisar las acciones adoptadas frente a la alteración del orden público.

El contexto estaba marcado por un paro armado de 48 horas atribuido por las autoridades a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), anunciado luego de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de esa estructura.

La jornada de violencia incluyó intimidaciones a comerciantes, afectaciones al transporte, cierres de establecimientos y quema de vehículos, hechos que llevaron a las autoridades a aumentar la presencia militar y policial en Santa Marta. El Gobierno anunció, además, el refuerzo con más de 600 policías en la ciudad y un incremento del pie de fuerza en Ciénaga.

En ese escenario, De la Espriella salió a recorrer algunos sectores acompañado por integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos Cristo Rey y Gaira. Su visita estuvo ligada a la supervisión de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno frente a la situación de orden público.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.