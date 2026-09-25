Por: EL PILON SA

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella mantiene una ofensiva directa contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo conocido como ACSN, y en ese contexto volvió a surgir la relevancia de una acción de tutela interpuesta por Fredy Castillo Carrillo, identificado como alias ‘Pinocho’, presunto jefe máximo de esa estructura armada ilegal. La tutela, que también fue presentada por su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, se dirigió a la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, según la información que reposa en el expediente del Consejo de Estado.

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Aunque este recurso no es nuevo, se resalta debido a la situación actual que enfrenta alias ‘Pinocho’. De acuerdo con los documentos conocidos, los hermanos Castillo señalaron presuntas vulneraciones en derechos fundamentales, tales como el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Esta tutela cuestionó en especial la adopción de decisiones del Estado con respecto a la ACSN, señalando posibles afectaciones derivadas de tales actos administrativos.

En específico, el proceso está vinculado con las resoluciones 348 y 349, emitidas el 28 de 2026, que implicaron la revocatoria del reconocimiento concedido previamente a integrantes de la ACSN. Este hecho judicial cobra actualidad en medio de la presión que ejerce la Fuerza Pública sobre dicha organización y en momentos en que su máximo líder ha manifestado públicamente, a través de una entrevista, la intención de someterse a la justicia. Sin embargo, ‘Pinocho’ condicionó ese posible sometimiento al establecimiento previo de determinadas garantías, entre ellas, cumplir una condena de cinco años de cárcel.

La propuesta encontró un rechazo claro por parte del presidente Abelardo De La Espriella, quien ha declarado públicamente que su gobierno no acepta una negociación de entrega que parta de condiciones fijadas por integrantes de las ACSN. La firmeza de la postura oficial se ha visto respaldada por recientes logros en la ofensiva militar, tales como la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, quienes, según autoridades, hacían parte de la cúpula de mando de la organización armada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la acción de tutela de alias ‘Pinocho’ la situación legal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La acción de tutela presentada por Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, y su hermano busca cuestionar las medidas tomadas por el Gobierno, alegando la vulneración de derechos fundamentales. Aunque no es un recurso reciente, su existencia influye en el contexto de presión jurídica y militar contra la ACSN, ya que podría aportar argumentos en contra de las decisiones estatales y condicionar eventuales procesos de entrega o sometimiento de miembros de esa organización.

¿Qué significa la revocatoria del reconocimiento en las resoluciones 348 y 349 para los miembros de las ACSN?

Las resoluciones 348 y 349, fechadas el 28 de 2026, implican que el Gobierno revocó de manera oficial el reconocimiento que había sido otorgado a varios integrantes de las ACSN. Esta revocatoria afecta la situación legal de dichos miembros, ya que pierden cualquier estatus que facilitaría su acceso a beneficios legales, exposición pública o negociación directa con el Estado, lo que a su vez fortalece la estrategia de presión por parte de las autoridades.

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