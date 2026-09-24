Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Una demanda de nulidad electoral podría cambiar el panorama político de Ahora Colombia en el Congreso tras las elecciones del 8 de marzo. La acción, interpuesta ante el Consejo de Estado, busca anular parcialmente la elección de María Lucía Villalba Gómez como senadora, argumentando una posible inhabilidad constitucional por vínculos de parentesco. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró electa a Villalba mediante la Resolución E-3328 del 13 de julio de 2026, asignándole una de las cinco curules que obtuvo la lista de Ahora Colombia para el periodo 2026-2030. En el preconteo publicado al final de la jornada electoral, Villalba sumó 59.067 votos; Rawdy Reales Rois, médico vallenato, le siguió con 55.404 votos y Gloria Elsy Díaz obtuvo 52.265.

Sigue a PULZO en Discover

La demanda fue presentada por el abogado Karol Mauricio Martínez Rodríguez. En su petición ante el Consejo de Estado, solicita anular la elección de Villalba, cancelar su credencial y reasignar la curul al siguiente candidato en la lista, conforme a las reglas del voto preferente. El fundamento principal de la demanda se encuentra en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, que prohíbe acceder al Congreso a aspirantes con determinados lazos de parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política, si se cumplen los requisitos de ley.

De acuerdo con el demandante, María Lucía Villalba es hija de Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila. Durante el periodo electoral, el gobernador participó en decisiones de órganos como Cormagdalena—donde, el 29 de enero de 2026, votó la refrendación del presupuesto de esa corporación, fijado en $274.302 millones—y también intervino mediante delegados en el OCAD Regional Centro Sur y el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. Estos hechos son presentados para argumentar que Rodrigo Villalba habría ejercido autoridad más allá de su departamento.

Un punto clave en este proceso jurídico es el alcance territorial de la llamada inhabilidad. Los senadores se eligen en circunscripción nacional, por tanto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que solo si la autoridad del familiar abarca el mismo rango territorial se configura la inhabilidad. La demanda, sin embargo, sugiere que la participación del gobernador en organismos regionales y nacionales conferiría a su autoridad una dimensión mayor, lo que podría significar un caso diferente.

Si el proceso concluye con la anulación de la elección de Villalba, la curul podría pasar a Rawdy Reales, quien la siguió en votos dentro de la lista. Mientras tanto, Villalba sigue ejerciendo como senadora y ocupa actualmente la vicepresidencia de la Comisión Sexta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se demandó la elección de María Lucía Villalba Gómez al Senado?

La demanda contra María Lucía Villalba Gómez se fundamenta en una posible inhabilidad constitucional debido a que es hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. El argumento central es que este vínculo de parentesco, sumado a la autoridad ejercida por el gobernador en organismos multilaterales como Cormagdalena y el OCAD Regional Centro Sur, podría haber violado las restricciones legales para acceder al Congreso, según lo indicado en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución.

¿Quién reemplazaría a María Lucía Villalba Gómez si se anula su elección en el Senado?

De acuerdo con la demanda presentada, si el Consejo de Estado decide anular la elección de María Lucía Villalba Gómez, la curul del Senado que actualmente ocupa sería reasignada a Rawdy Reales Rois, médico vallenato que obtuvo la siguiente mayor votación en la lista de Ahora Colombia durante las elecciones del 8 de marzo.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.