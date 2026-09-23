Por: EL PILON SA

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Salvatore Mancuso dejó de ser gestor de paz en Colombia tras la decisión adoptada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que revocó oficialmente la designación recibida durante el mandato de Gustavo Petro en 2023, de acuerdo con la Resolución 429 firmada el 21 de septiembre. Este acto administrativo establece, en palabras de la Presidencia, que se actuó en el marco de las facultades constitucionales y legales del jefe de Estado para conducir la política de paz y preservar el orden público. Así mismo, señala que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz tiene la responsabilidad de informar la medida a las autoridades competentes.

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El texto de la resolución —al que accedieron medios como Noticias RCN— sustenta que el retiro de Mancuso aplica desde la fecha de expedición del documento. Además, se indicó que el proceso debe notificarse conforme a la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones mediante la Ley 2272 de 2022. La decisión de dejar por fuera a Mancuso se produce semanas después de que el Consejo de Estado, máxima autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, se pronunciara sobre los fundamentos legales de su designación, lo cual dejó sin validez jurídica el acto que permitía que el exparamilitar ejerciera funciones como gestor de paz en el actual contexto.

Salvatore Mancuso, quien ostenta la doble nacionalidad colombo-italiana, fue uno de los líderes máximos de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegando a ocupar el segundo cargo en jerarquía antes de la desmovilización ocurrida entre noviembre de 2003 y agosto de 2006. Dicha desmovilización fue producto del proceso de diálogo entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y esa organización armada, cuya culminación quedó marcada por la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003.

Durante su breve periodo como gestor de paz, Mancuso se involucró en actividades vinculadas con la política de ‘Paz Total’ promovida por la anterior administración, especialmente aportando información sobre las viejas estructuras y zonas de influencia de las AUC. No obstante, su nombramiento fue objeto de intenso debate político y judicial, motivo por el cual terminó siendo cuestionado en los tribunales.

En sus primeros meses de mandato, Abelardo De La Espriella ha impulsado nuevos lineamientos en materia de seguridad, enfatizando la ofensiva militar contra grupos delictivos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que siguen teniendo presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira, territorios estratégicos en la lucha estatal contra el crimen organizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Salvatore Mancuso dejó de ser gestor de paz en Colombia?

Salvatore Mancuso dejó de ser gestor de paz después de que el Consejo de Estado cuestionara la base legal de su nombramiento y la nueva administración, encabezada por Abelardo De La Espriella, revocara oficialmente su designación mediante la Resolución 429, considerando que la medida se enmarcaba en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales del jefe de Estado para dirigir la política de paz en el país.

¿Qué funciones tenía un gestor de paz como Salvatore Mancuso?

Durante su tiempo como gestor de paz, Salvatore Mancuso estaba encargado de contribuir a los procesos de paz y sometimiento de grupos armados con base en su conocimiento sobre las antiguas estructuras paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los territorios donde operaron, colaborando principalmente con información relevante para los esfuerzos de pacificación y desmovilización.

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