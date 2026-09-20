Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Guillermo Andrés Echavarría Gil enfrenta actualmente una suspensión provisional en su designación como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), situación que ha generado debate dentro y fuera de la comunidad universitaria. De acuerdo con EL PILÓN, Echavarría afirma que cumplió con todas las normas establecidas por la institución para ocupar el cargo y que respetará, sin reservas, la decisión definitiva que adopte el Consejo de Estado, máxima autoridad judicial encargada de evaluar la legalidad de su nombramiento.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso judicial se desarrolla en la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde allegados y demandantes han presentado sus conclusiones. Uno de los argumentos principales en contra de Echavarría apunta a su experiencia académica y una posible inhabilidad relacionada con la participación de un miembro del Consejo Superior durante su designación. Frente a esto, Echavarría ha preferido no exponer públicamente detalles de su defensa, sosteniendo que la argumentación se debe surtir exclusivamente dentro del expediente judicial y no en los medios de comunicación.

La selección del rector de la UPC se rige por el Acuerdo 038 de 2004, modificado por normas posteriores. Echavarría insiste en que su proceso de designación estuvo ajustado a este marco normativo, aunque no presentó públicamente los argumentos jurídicos con los que su defensa enfrenta las demandas. Además, recordó que, según su versión, obtuvo respaldo mayoritario de estudiantes, profesores y egresados en la consulta estamentaria, consulta en la que la comunidad universitaria participa para expresar su preferencia sobre los candidatos a la rectoría.

Uno de los puntos polémicos gira en torno a la intervención de Marlon José Bastidas Barranco, suplente de Echavarría en la representación docente ante el Consejo Superior Universitario. Su voto durante la sesión de designación, según Echavarría, no fue una decisión individual, sino que buscaba reflejar el deseo colectivo de los profesores manifestado en la consulta estamentaria. Sin embargo, las demandas alegan que Bastidas habría debido declararse impedido por compartir con Echavarría una misma lista de representación.

Respecto a su retiro del Consejo Superior —otro de los temas impugnados—, Echavarría asegura que presentó la renuncia antes de ser designado rector y dentro del marco temporal exigido por los reglamentos. Sobre los cinco años de experiencia en educación superior que se exigen para el cargo, sostiene que cumplió el requisito, aunque no detalló durante la entrevista el modo en que se contabilizó ese tiempo, lo cual fue objeto de análisis preliminar por la Sección Quinta.

La suspensión provisional, decidida el 7 de mayo de 2026, no equivale a una decisión definitiva sobre la legalidad del acto. Echavarría subraya que no ejerce funciones como rector mientras persista esta medida y que solo una sentencia del Consejo de Estado determinará si su nombramiento se mantiene o queda anulado. El trámite avanza hacia una sentencia anticipada, tras la radicación de los alegatos finales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendido Guillermo Echavarría como rector de la Universidad Popular del Cesar?

Guillermo Echavarría fue suspendido provisionalmente tras una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, luego de considerar que la documentación presentada no permitía acreditar de manera suficiente los cinco años de experiencia en educación superior requeridos para el cargo, además de existir cuestionamientos sobre la participación de un representante docente en su designación. La suspensión no constituye una decisión definitiva, sino una medida para prevenir posibles irregularidades mientras se resuelve el proceso judicial.

¿Qué requisitos se necesitan para ser rector de la Universidad Popular del Cesar?

De acuerdo con el Acuerdo 038 de 2004, y sus modificaciones, para ser rector de la Universidad Popular del Cesar se exige, entre otros requisitos, acreditar al menos cinco años de experiencia académica en educación superior. Este punto ha sido clave en el caso de Echavarría, pues la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que no se había demostrado de forma fehaciente el cumplimiento de este requisito al momento de la inscripción y por ello ordenó la suspensión provisional de su designación.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.