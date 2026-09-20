Por: El Espectador

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En cada objeto cotidiano que observa la señora Lizcano, encuentra una conexión con el recuerdo de su hijo asesinado. Si ve una foto, recuerda cuánto le gustaba a Camilo tomarse fotos. Si aparece un celular o una mariposa llega aleteando a su ventana, para ella ese es Camilo manifestándose. Esta sensación, de acuerdo con los hermanos del joven de 21 años que fue asesinado en la habitación 401 de un hotel en Chapinero, Bogotá, refleja cómo se vive una pérdida cuando tanto la justicia como la verdad se mantienen ausentes. Han pasado cuatro años desde aquel crimen y el caso sigue sin resolverse, siendo un reflejo de un patrón preocupante de homicidios dirigidos a personas de la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y más), según cifras de Caribe Afirmativo.

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Según la información de Caribe Afirmativo citada en el texto, más del 80 % de las investigaciones por crímenes contra miembros de esta comunidad permanecen en impunidad y están marcadas por irregularidades en los procesos judiciales. Esta inacción o falta de resultados de la justicia no solo deja a las familias con un profundo vacío, sino que también pone en evidencia cómo el estigma social impacta en la búsqueda de justicia para estos casos.

Dennis Camilo, el joven asesinado, era el menor de tres hermanos y había nacido en Pasto el 7 de julio de 2001. Había llegado a Bogotá hacía menos de dos meses al momento de su muerte. Su hermano, Duván, relató que percibió algo malo incluso antes de recibir la confirmación oficial de Medicina Legal, mientras estaba trabajando en Pasto. La alerta llegó cuando un amigo de Dennis Camilo lo contactó por teléfono para preguntarle si había hablado recientemente con él, pues no lograban ubicarlo. Esa llamada activó en Duván una intuición negativa: “presentía lo peor, él estaba allá solo en medio de un entorno hostil. Estaba haciendo el trámite del pasaporte.”

El recuerdo de Dennis Camilo quedó impregnado en cada rincón y objeto para su familia, mientras la justicia parece mantenerse distante y el estigma sobre los crímenes contra la comunidad LGBTIQ+ persiste en Colombia, dejando a madres como la señora Lizcano buscando respuestas que parecen no llegar.

¿Por qué hay tanta impunidad en los casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia?

De acuerdo con los datos de Caribe Afirmativo incluidos en el texto, más del 80 % de las investigaciones relacionadas con crímenes contra personas de la comunidad LGBTIQ+ no se resuelven y presentan irregularidades. Entre los factores relacionados se encuentran el estigma y la poca efectividad de los procesos judiciales, lo que contribuye a la sensación de abandono e injusticia para las familias afectadas.

¿Qué significa LGBTIQ+ y por qué es importante visibilizar a esta comunidad?

LGBTIQ+ son las siglas para referirse a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otras identidades sexuales y de género. Visibilizar a esta comunidad es relevante porque sus derechos y seguridad suelen estar amenazados, y muchos de sus miembros enfrentan discriminación, violencia y falta de acceso a la justicia, como se evidencia en el caso relatado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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