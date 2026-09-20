Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha anunciado una nueva jornada de vacunación que se llevará a cabo este lunes 21 de septiembre de 2026. La invitación dirigida a toda la ciudadanía busca que usted complete o actualice su esquema de vacunación, únicamente acercándose con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados en toda la ciudad. Esta iniciativa tiene como objetivo principal prevenir enfermedades infecciosas como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras patologías que siguen representando riesgos para la salud pública. Según información oficial divulgada por la Secretaría Distrital de Salud, también estará disponible la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), especialmente dirigida a niños y niñas entre 9 y 17 años.

Sigue a PULZO en Discover

Desde las 8:00 de la mañana del lunes, Bogotá contará con múltiples puntos de vacunación distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares con alta circulación de personas. La localización de estos puntos se actualiza diariamente en las redes oficiales de la administración, lo que facilita su consulta en tiempo real para encontrar el sitio más cercano. Adicionalmente, según datos proporcionados por las autoridades sanitarias, existen más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados principalmente en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que permiten el acceso permanente y seguro a la vacunación.

Para casos específicos, la Secretaría Distrital de Salud aclara que la inmunización contra la fiebre amarilla, así como la vacunación de mujeres gestantes y personas mayores de 60 años, se realizará solo en puntos autorizados. En estos lugares, la atención incluye valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar la seguridad del proceso, según información divulgada en los canales oficiales.

Para encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá, usted puede consultar los listados actualizados en la página web oficial o usar la herramienta ‘Mapas Bogotá’. Debe seguir estos pasos: activar el buscador, escribir “vacunación”, seleccionar la opción correspondiente a instituciones con servicio de vacunación, navegar en el mapa y tomar nota de dirección y horario. No olvide asistir con su documento de identidad para acceder al servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vacunas disponibles en la jornada de vacunación del 21 de septiembre en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, en la jornada estarán disponibles dosis contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y virus del papiloma humano (VPH). Además, ciertas vacunas como la de fiebre amarilla se aplican exclusivamente en puntos autorizados con atención médica especializada. Para conocer la vacunación habilitada, se recomienda consultar los canales oficiales.

¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá usando Mapas Bogotá?

Usted puede localizar el punto más cercano accediendo al portal Mapas Bogotá, activando el buscador, escribiendo “vacunación” y seleccionando la categoría de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. Posteriormente, navegue en el mapa, identifique la dirección, horario y demás detalles; finalmente, diríjase al lugar con su documento de identidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z