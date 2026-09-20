Por: Portal Bogotá

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El lunes 21 de septiembre de 2026, la medida de “pico y placa” regresa a Bogotá y establece restricciones de circulación tanto para vehículos particulares como para taxis. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), solo podrán transitar ese día los carros cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Por parte del servicio de taxi, la excepción se extiende a quienes tienen matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, según información oficial de la SDM.

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El horario en el que opera la medida para los vehículos particulares se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que para el servicio de taxi, la restricción inicia un poco antes, a las 5:30 a. m., y se prolonga de igual manera hasta las 9:00 p. m. Estas franjas horarias buscan facilitar la movilidad en la capital colombiana y mitigar los problemas de congestión vehicular que suelen afectar la jornada.

Usuarios que requieran quedar exentos de la restricción pueden acudir al registro dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, donde existe la posibilidad de acogerse a la modalidad denominada Pico y Placa Solidario. Este mecanismo permite que, pagando una tarifa, usted pueda circular por la ciudad sin estar sujeto a la prohibición habitual de “pico y placa”. Toda la información y trámite se realiza exclusivamente a través de la página oficial de la entidad.

La SDM hace un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes, ya que la única forma legal de adquirir el permiso del Pico y Placa Solidario es a través de la plataforma oficial: www.movilidadbogota.gov.co. El pago debe hacerse únicamente mediante el botón de PSE en el mismo sitio web. Se advierte que no existen intermediarios, ni otras páginas web autorizadas para hacer el trámite, una medida para proteger a los usuarios de posibles estafas virtuales.

En este contexto, se insiste especialmente en la importancia de consultar siempre canales oficiales que, conforme enfatiza la SDM, son los únicos habilitados para ofrecer el registro y exención del Pico y Placa Solidario en Bogotá. Así, usted podrá conducir con total confianza y evitar sanciones o inconvenientes legales durante la fecha señalada.

¿Cuáles son los horarios y placas permitidas para el pico y placa en Bogotá el 21 de septiembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, para el lunes 21 de septiembre de 2026 pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En el caso de los taxis, la restricción abarca placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, en el horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

¿Cómo solicitar el Pico y Placa Solidario en Bogotá y evitar estafas?

La Secretaría Distrital de Movilidad aclara que la única plataforma oficial para solicitar y pagar el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá es www.movilidadbogota.gov.co. El proceso de pago debe realizarse solo mediante el botón de PSE y no existen terceros, ni intermediarios que puedan efectuar este trámite. Consulte únicamente canales oficiales para evitar fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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