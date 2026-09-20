Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las autoridades reforzaron su compromiso con la protección del espacio público, la movilidad y la convivencia ciudadana mediante la atención de denuncias emitidas por la comunidad. Recientemente, en el barrio Camilo Torres, ubicado al suroccidente de Bogotá dentro de la localidad de Kennedy, se adelantó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) producto de múltiples reportes ciudadanos. Según comunicó la Alcaldía Local de Kennedy, esta intervención permitió identificar irregularidades en una bodega de alimentos, la cual fue sellada y recibió un comparendo debido a diversas infracciones, destacando la ocupación indebida de espacio público y el incumplimiento de normas establecidas para su funcionamiento. La acción fue ejecutada de manera conjunta por la Alcaldía Local, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Bogotá, en una muestra de articulación institucional en territorio.

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De acuerdo con la comunidad, varios camiones de alto tonelaje ingresaban reiteradamente a vías residenciales para cargar y descargar alimentos, generando obstrucciones tanto para peatones como para vehículos, además de contribuir al deterioro de la malla vial y provocar constantes congestiones. Los residentes también manifestaron preocupaciones por el ruido frecuente que provenía del establecimiento durante el día, lo cual afectaba la tranquilidad y el bienestar de los habitantes del sector. Durante la visita de inspección, las autoridades constataron que la bodega ocupaba aproximadamente 60 metros de espacio público y no cumplía con los requerimientos necesarios para su actividad comercial.

Entre los hallazgos estuvo la ausencia de un plan de manejo de tráfico avalado por la Secretaría Distrital de Movilidad, documento obligatorio para el ingreso de vehículos de carga a vías residenciales en la ciudad. Adicionalmente, el operativo evidenció la presencia de una tractomula estacionada de forma irregular sobre una intersección, agravando las afectaciones a la movilidad local. Según Javier Prieto Tristancho, alcalde local de Kennedy (e), este tipo de controles buscan prevenir que actividades logísticas fuera de la normativa impacten negativamente los barrios residenciales.

La administración local insistió en que las denuncias ciudadanas son verificadas activamente y que los operativos cuentan con el respaldo de diferentes entidades distritales para garantizar soluciones efectivas.

¿Qué acciones tomaron las autoridades en Kennedy tras las denuncias de ocupación de espacio público?

Las autoridades de Kennedy realizaron un operativo de Inspección, Vigilancia y Control que culminó con el sello de una bodega de alimentos, la imposición de un comparendo y la articulación entre entidades como la Alcaldía Local, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Bogotá, en respuesta directa a las denuncias presentadas por la comunidad.

¿Por qué es importante el plan de manejo de tráfico en establecimientos comerciales de barrios residenciales?

El plan de manejo de tráfico, solicitado y aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, es fundamental para regular el acceso de vehículos de carga a zonas residenciales, evitando congestiones, daños a la infraestructura vial y afectaciones a la convivencia en los vecindarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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