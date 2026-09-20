Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la promoción del cuidado ambiental y la limpieza urbana sigue siendo una de las prioridades de la administración pública. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hizo un llamado a todos los ciudadanos para que participen activamente en el mantenimiento de la ciudad, invitando a quienes tengan muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos habilitados en diferentes localidades. Esta jornada, organizada bajo la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se desarrollará del 21 al 27 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información oficial divulgada por la UAESP.

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Según datos proporcionados por la UAESP, los Ecopuntos están destinados a recolectar aquellos residuos que no forman parte de la recolección habitual realizada por los operadores de aseo. Entre estos se destacan escombros, residuos derivados de la construcción y demolición, así como objetos voluminosos tales como colchones, madera, muebles y tejas. Estos materiales suelen quedarse en espacios públicos o privados por largo tiempo, generando molestias y afectando la imagen de los barrios.

La estrategia implementada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos garantiza, semana a semana, la disponibilidad de puntos de recolección en múltiples zonas de la capital, facilitando así el acceso de los ciudadanos a un manejo adecuado de sus residuos. Esta iniciativa no solo aborda la limpieza urbana sino que también promueve la responsabilidad individual y colectiva en el manejo de desechos, evitando que sean abandonados en las calles y contribuyendo a una mejor presentación de Bogotá.

La campaña resalta la importancia del compromiso ciudadano: una correcta separación de los residuos, respeto por los horarios de recolección y el uso de los canales oficiales como los Ecopuntos generan un impacto positivo en el entorno. Además, se recuerda la existencia de la plataforma ‘Aseo Bogotá’, una página web diseñada como portal informativo para acercar a la ciudadanía datos prácticos y actualizados sobre el servicio público de aseo, así como orientación sobre la disposición de diferentes tipos de residuos, incluidos los voluminosos.

Para quienes buscan recomendaciones adicionales sobre el adecuado tratamiento de escombros, muebles viejos y otros materiales, la UAESP invita a consultar de manera gratuita todos los detalles en el portal ‘Aseo Bogotá’.

¿Dónde se encuentran ubicados los Ecopuntos para residuos voluminosos en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada, los Ecopuntos se ubican en distintas localidades y su ubicación específica para la semana puede consultarse directamente en el portal oficial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Allí se publica el listado actualizado de lugares habilitados para la recepción de estos residuos cada semana.

¿Qué tipos de residuos se pueden llevar a los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá?

En los Ecopuntos establecidos en Bogotá se pueden entregar escombros, residuos de construcción y demolición, así como elementos voluminosos como colchones, muebles, madera y tejas. Estos residuos no son retirados por el servicio regular de recolección y requieren de una disposición especial, garantizada por el programa de la UAESP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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