Por: Portal Bogotá

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Este lunes 21 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá y los municipios de Chía, Funza y Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, experimentarán cortes de luz programados. De acuerdo con la información proporcionada por Enel Colombia, los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía que buscan asegurar la continuidad y seguridad del servicio en la región.

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Entre los barrios afectados en Bogotá, figuran zonas distribuidas en diferentes localidades. En la localidad de Bosa, los cortes afectarán a los barrios Danubio Azul, Escocia, Remanso Urbano y San Bernardino XVIII, en franjas horarias que van desde las 7:30 a. m. hasta las 5:15 p. m. Chapinero se suma con el sector de Lago Gaitán, mientras que en Engativá serán los barrios La Granja, Normandía y Sabana del Dorado los que tendrán suspensión del servicio en distintos lapsos del día. Fontibón verá interrupción en Ferrocaja Fontibón; Los Mártires, en el barrio Ricaurte; y en Puente Aranda, los sectores Estación Central y Los Ejidos. Además, la localidad de Santa Fe tendrá un corte nocturno en el barrio Veracruz. En Suba, los barrios Mazurén y Nueva Tibabuyes están programados para cortes diarios amplios; en Usaquén será el barrio Los Cedros el afectado.

Por fuera de Bogotá, los municipios de Chía, Funza y Zipaquirá también tendrán suspensión del suministro. En Chía, tanto la carretera Central Norte kilómetro 18 como la vereda Fusca, estarán sin servicio desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. En Funza, la vereda El Hato será afectada desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Finalmente, en Zipaquirá, la vereda Barandillas tendrá cortes entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m., de acuerdo con Enel Colombia.

Ante esta situación, Enel Colombia ha compartido algunas recomendaciones dirigidas a los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca. Se aconseja desconectar los electrodomésticos mientras persista el corte para evitar daños por posibles fluctuaciones, organizar actividades teniendo en cuenta las horas en que no habrá energía, mantener la nevera cerrada para conservar los alimentos y, en caso de requerirse el ingreso de personal técnico, validar siempre su identidad utilizando la línea oficial 601 5 115 115. Estas prácticas contribuyen a asegurar la tranquilidad y protección de los usuarios durante los trabajos de mantenimiento de la compañía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios de Bogotá y Cundinamarca que tendrán cortes de luz este 21 de septiembre de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia, los cortes de luz del lunes 21 de septiembre de 2026 afectarán barrios de Bogotá en las localidades de Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Suba y Usaquén, así como las zonas de Chía, Funza y Zipaquirá en Cundinamarca. Los horarios y sectores específicos están detallados para que cada ciudadano pueda tomar precauciones según su lugar de residencia.

¿Qué recomienda Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz programados?

La empresa Enel Colombia sugiere a sus usuarios desconectar los electrodomésticos, organizar actividades considerando los horarios de corte, abrir la nevera solo cuando sea necesario para preservar alimentos y validar la identidad del personal técnico si se requiere su ingreso, llamando al número oficial en Bogotá y Cundinamarca. Estas medidas ayudan a proteger tanto los equipos eléctricos como la seguridad de los hogares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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