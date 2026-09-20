Por: Portal Bogotá

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Para quienes viven en la capital, conocer el reporte del clima cada día es clave para organizarse y evitar sorpresas desagradables por la lluvia o el frío. Por eso, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), autoridad oficial en esta materia, publicó el pronóstico para este lunes 21 de septiembre de 2026 en Bogotá. Según el reporte aportado por el IDIGER, durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado y tiempo seco, con una temperatura mínima cercana a los 10 °C, situación típica en las primeras horas del día en la ciudad.

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A medida que avanza la mañana, el pronóstico señala que predominará un cielo mayormente nublado y se mantendrá el tiempo seco, lo que es favorable para quienes salen temprano a cumplir con sus compromisos. Por la tarde, el temor de muchos capitalinos suele ser la aparición de lluvias, y el IDIGER advierte que, aunque se anticipa cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas aisladas. Estas precipitaciones podrían presentarse especialmente en localidades como Usaquén, Fontibón, Engativá y Usme. La temperatura máxima estimada para la jornada será de 19 °C, lo que sugiere un día relativamente fresco.

Para quienes deseen consultar el estado actualizado del clima y la posibilidad de lluvias en tiempo real, la herramienta Mapas Bogotá ofrece una opción sencilla. El proceso consiste en ingresar a la página mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa en el costado derecho, buscar la sección “Tipos de mapa” y luego acceder a “Otros mapas”. Allí, el usuario debe escoger la opción “Lluvias”. Utilizando el buscador, se puede escribir la dirección exacta de interés y, una vez seleccionada, el sistema mostrará en el mapa la ubicación y el estado de precipitaciones. Esta funcionalidad es útil desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o computador, permitiendo anticiparse y tomar decisiones informadas.

Además, para quienes buscan información ampliada y oficial sobre el clima en la ciudad, está disponible el Sistema Alerta Bogotá (SAB), donde se ofrecen datos actualizados sobre el estado del clima y reportes de eventos específicos, accesibles en www.sab.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando Mapas Bogotá?

La consulta del pronóstico de lluvias se puede realizar fácilmente desde el portal Mapas Bogotá. El usuario debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, ubicar la opción “Tipos de mapa”, escoger “Otros mapas” y seleccionar “Lluvias”. Posteriormente, se debe introducir la dirección para conocer el estado del clima en ese punto específico. El servicio es accesible desde computadoras y dispositivos móviles.

¿Qué información del clima ofrece el IDIGER para Bogotá hoy?

De acuerdo con el informe del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), para este lunes 21 de septiembre de 2026 en Bogotá se pronostican cielos parcialmente nublados y tiempo seco en la madrugada y mañana, con temperaturas entre 10 °C y 19 °C; en la tarde hay posibilidad de lloviznas aisladas en algunas localidades. La fuente oficial del pronóstico es el IDIGER, que actualiza la información diariamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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