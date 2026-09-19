Por: El Espectador

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En Cartago, municipio del Valle del Cauca, se celebrarán elecciones atípicas este 20 de septiembre para escoger a un nuevo alcalde, luego de la destitución de Juan David Piedrahita a mediados de año. Este proceso ha tomado un giro particular por una serie de cuestionamientos jurídicos y controversias ante la presencia de Piedrahita nuevamente en el tarjetón, apenas meses después de que fuera removido del cargo por decisión del Consejo de Estado. El organismo había declarado la nulidad de la elección de Piedrahita en 2023 fundamentando su decisión en la causal de doble militancia, lo que le obligó a dejar su cargo el 30 de junio.

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A pesar de esa decisión, Piedrahita formalizó su inscripción como candidato poco después de abandonar la alcaldía, lo que avivó fuertes debates legales en el municipio. De acuerdo con el texto, en Cartago se argumenta que el candidato estaría inhabilitado para volver a aspirar al cargo. Desde agosto, varios ciudadanos y actores políticos han presentado solicitudes ante instancias legales para que se estudie la revocatoria de su candidatura. La legislación prohíbe que personas que hayan ocupado cargos públicos o administrado recursos puedan postularse nuevamente para elecciones de alcaldía o gobernación. Este mismo criterio, según las controversias señaladas por habitantes del municipio y lo expuesto en el propio proceso, aplicaría a la situación particular de Piedrahita.

Pese a estos cuestionamientos, el nombre y la foto del exalcalde seguirán integrando la tarjeta electoral que se usará en la jornada electoral del domingo, que tendrá lugar entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. El caso fue elevado recientemente al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero hasta el momento no se ha tomado una decisión sustancial, debido a que hay recusaciones contra tres de los magistrados encargados y aún no se ha radicado la ponencia definitiva. El CNE emitió un comunicado aclarando que no existe un pronunciamiento oficial sobre la revocatoria de la candidatura de Piedrahita y pidió a la ciudadanía informarse a través de sus canales oficiales.

En total, la tarjeta electoral incluirá cuatro aspirantes: Oscar Esteban Morillo (Verde-En Marcha), Juan David Piedrahita (Asi-Liberal), Jhon Jairo Aguirre (AICO) y César David Grajales (Demócrata). El futuro político de Cartago dependerá de lo que decidan sus habitantes en medio de un ambiente marcado por la discusión legal y la expectativa sobre la validez de las candidaturas.

¿Por qué fue destituido Juan David Piedrahita como alcalde de Cartago?

La destitución de Juan David Piedrahita como alcalde de Cartago fue decisión del Consejo de Estado, organismo que declaró la nulidad de su elección por incurrir en doble militancia durante los comicios de 2023. Este hecho significa que Piedrahita habría apoyado o participado en actividades políticas de otro partido diferente al suyo, conducta prohibida para candidatos a alcaldías según la normativa electoral.

¿Puede Juan David Piedrahita postularse nuevamente a la alcaldía de Cartago después de su destitución?

La posibilidad de que Piedrahita vuelva a postularse es la causa principal de controversia jurídica. Según la información citada, varios actores jurídicos sostienen que estaría inhabilitado, ya que la ley colombiana prohíbe que quienes hayan ocupado cargos públicos o administrado recursos puedan participar nuevamente en elecciones de alcaldías o gobernaciones dentro del mismo periodo. Sin embargo, su candidatura aún no ha sido revocada formalmente debido a la falta de decisión definitiva del Consejo Nacional Electoral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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