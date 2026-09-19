Las autoridades de Tunja están en máxima alerta debido a una denuncia que hizo la familia de una menor de 15 años de edad, estudiante de séptimo grado de una institución educativa de la capital de Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Condenaron al profesor que abusó de una estudiante en prestigioso colegio de Bogotá, pero no saben de su paradero)

Según comentó la familia de la menor, en diálogo con La FM, el pasado 15 de septiembre la menor llegó muy afectada a su hogar, por lo que al momento de preguntarle qué había pasado, ella les contó que había sido víctima de abuso de un profesor del colegio.

De inmediato la familia se dirigió hasta el colegio a pedir explicaciones y allí la institución educativa aseguró que fue la primera en tomar cartas en el asunto, llamando a las autoridades y entregando los videos de las cámaras de seguridad para que comenzaran las respectivas investigaciones de la situación.

Ante esto, la Policía de Infancia y Adolescencia llegó hasta el colegio y, al ser consultado por la emisora, un portavoz explicó: “Activamos la ruta, llevamos a la niña al hospital, en el hospital le deben hacer la valoración médica y psicosocial y ellos activan la ruta de atención con la Fiscalía”.

De esta manera, todo es materia de investigación para conocer qué fue realmente lo que pasó ese 15 de septiembre y, en caso de determinar que efectivamente ocurrió el abuso, dar captura y poner ante la justicia al responsable.

(Ver también: Capturan a hombre que habría abusado de mujer en Bogotá; hace un mes quedó libre por el mismo delito)

Críticas cifras de violencia sexual contra niños en Colombia

Esta es una situación de extrema gravedad porque cada vez son más casos los que se presentan en el país. De hecho, a corte en mayo de este año ya iban más de 3.700 casos de violencia sexual contra menores, de los cuales el 86 % fue contra niñas.

Ante esto, los padres de familia les piden a las autoridades, rectores y profesores que estén pendientes de cualquier situación extraña para evitar que se sigan presentando estas situaciones en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.