Por: Caracol TV

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Una mujer en Escocia contó que estuvo a solo cuatro semanas de casarse con el hombre que la había sometido durante meses a violencia física y psicológica. Según relató a la BBC de forma anónima, la intervención de sus familiares, amigos y de la Policía de Escocia terminó evitando que la boda se llevara a cabo y, según ella misma considera, pudo haberle salvado la vida.

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El hombre, Christopher Malcolm, fue recientemente condenado a 16 años de prisión después de ser declarado culpable de delitos cometidos contra cuatro mujeres en localidades escocesas de Lothian y Moray. Los hechos se remontan a 2008, cuando una de las víctimas aún era adolescente. Malcolm, de 37 años, presentó una apelación contra su condena.

La mujer contó que conoció a Malcolm a través de Tinder, a finales de agosto de 2023. El primer encuentro fue un café seguido de un paseo y, en ese momento, lo recuerda como “encantador y divertido”. Sin embargo, la relación avanzó rápidamente: durante la primera semana conoció a los padres de él, meses después comenzaron a vivir juntos y para Navidad ya estaban comprometidos.

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“Cuando estábamos felices, era como si fuera mi mejor amigo”, recordó. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a estar marcada por el control. Según su relato, Malcolm insistió en que eliminara sus redes sociales para que la relación fuera “solo entre nosotros”. También le impedía contestar las llamadas de su familia cuando estaba en casa, escondía o le quitaba el teléfono y llegó a presentarse en su trabajo para exigirle que se marchara antes de terminar su jornada.

La mujer aseguró que sabía que, si no obedecía, tendría una “noche horrible” al regresar a casa. Esa situación también afectó su relación con el trabajo, una parte de su vida que, según dijo, había perdido.

La violencia física apareció posteriormente y, de acuerdo con su testimonio, fue aumentando con el tiempo hasta presentarse aproximadamente cada dos fines de semana.

En uno de los episodios que relató, Malcolm permaneció durante tres días en lo que ella describió como “modo ataque”. Durante ese periodo, destrozó un sofá con una cuchilla y amenazó con suicidarse.

La mujer también contó que en diferentes ocasiones él se sentaba sobre su pecho y la estrangulaba mientras se burlaba de ella y la amenazaba con más violencia. Uno de esos ataques le provocó lesiones permanentes y desfiguración.

En otro episodio, Malcolm le fracturó la muñeca y le impidió acudir a un hospital. Como consecuencia, actualmente tiene dificultades para sostener incluso un libro con una mano. Durante esa discusión, según recordó, él gritó: “Las mujeres siempre intentan controlar mi vida”.

La mujer también relató que fue abusada sexualmente en más de una ocasión, incluso cuando había un niño en la vivienda. Después de uno de esos episodios, aseguró que Malcolm la obligó a sentarse en el suelo frente al menor y disculparse por el susto que le había causado.

También describió momentos en los que sentía que la personalidad de él cambiaba de manera repentina. En otras ocasiones, dijo, Malcolm le hacía saber que un episodio de violencia estaba por comenzar.

“Los días que se portaba mal, lo primero que hacía era poner heavy metal a las 6 de la mañana”, relató. Según explicó, él sabía que aquello le afectaba y lo utilizaba como una forma de intimidación: “prepárate para lo que va a pasar hoy”.

La mujer aseguró que permanecer en la relación se convirtió, en muchas ocasiones, en una manera de evitar que la violencia empeorara. “Uno empieza a insensibilizarse porque se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer”, afirmó.

También explicó que denunciarlo no le parecía una opción mientras él siguiera en libertad. “Te sientes un poco atrapada porque sabes que si se lo cuentas a alguien, te dirán que te vayas, pero no estás en una posición en la que sientas que puedes irte”, dijo.

Mientras la mujer permanecía en la relación, sus familiares y amigos comenzaron a preocuparse cada vez más por su seguridad. Según el relato, intentaron ayudarla sin imponerle una decisión. Sus seres queridos le dejaron claro que la querían, que deseaban verla a salvo y que consideraban que Malcolm no era un buen hombre, pero también le dijeron que cualquier decisión debía ser suya.

Su hermana incluso le escribió una carta en la que explicó por qué no podía asistir a la boda y expresó el temor de no volver a verla. Sin que la mujer lo supiera, cuatro personas denunciaron por separado sus preocupaciones ante la Policía de Escocia. Los familiares y amigos también entregaron pruebas, entre ellas mensajes de texto y fotografías de las lesiones.

Malcolm fue arrestado en septiembre de 2024 y posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Sin embargo, las pruebas continuaron acumulándose y los investigadores pidieron a la mujer que entregara su propio testimonio.

Según contó, los agentes fueron directos con ella sobre el peligro que podía representar continuar en esa situación. “Me dijeron: ‘Si no declaras, te encontraremos en una cuneta al borde de la carretera'”, recordó.

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Finalmente, presentó un informe completo sobre las violaciones, agresiones y abusos que había sufrido. Para entonces, faltaban apenas cuatro semanas para la boda.

Tras un juicio en el que participaron 56 testigos, Malcolm fue declarado culpable de delitos contra cuatro mujeres y recibió una condena de 16 años de prisión.

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