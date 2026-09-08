Una niña de siete años fue rescatada durante un operativo realizado en una vivienda de Soacha, Cundinamarca, donde las autoridades capturaron a un hombre conocido con el alias de ‘Alex’, señalado de estar involucrado en múltiples casos de abuso contra menores y en la producción y distribución de material de abuso infantil.

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El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

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Durante la diligencia de registro y allanamiento, los investigadores encontraron a la menor dentro del inmueble. Según las autoridades, la niña sería hijastra del hombre capturado.

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Tras ser rescatada, quedó bajo protección de las entidades competentes, que deberán adelantar el correspondiente proceso de restablecimiento de derechos y garantizar su atención y protección. La situación de la menor hace parte de la investigación que permitió llegar hasta el inmueble en Soacha.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Alex’ estaría relacionado con 53 alertas internacionales asociadas con la transmisión de más de 2.000 archivos, entre fotografías y videos, en los que se registrarían abusos sexuales contra menores de entre tres y siete años.

Los investigadores también establecieron que el hombre presuntamente habría producido parte de este material para posteriormente almacenarlo y distribuirlo mediante plataformas y medios digitales.

Dentro del expediente se habla de al menos 30 piezas audiovisuales que presuntamente habrían sido producidas directamente por el capturado y que tendrían como víctima a la niña de siete años encontrada durante el operativo. Por tratarse de una investigación en curso, estos elementos deberán ser analizados y acreditados dentro del proceso judicial.

La Policía informó que el capturado ya tenía una condena vigente de 10 años de prisión por el delito de acto sexual violento. Además, sobre él pesaban dos órdenes de captura relacionadas con los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Las autoridades también señalaron que el hombre habría utilizado una identidad diferente para intentar evitar ser ubicado.

Habría suplantado la identidad de otra persona

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que el señalado se movilizaba entre Bogotá y Soacha utilizando los datos de otra persona.

“Según las investigaciones, alias ‘Alex’ circulaba por las calles de Bogotá y el municipio de Soacha suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido ante las autoridades”, señaló el oficial.

Según la investigación, en 2024 el hombre también habría solicitado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un cambio de nombres. Sin embargo, dicho trámite no habría sido aprobado.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron un computador portátil y un teléfono celular que, según la hipótesis de las autoridades, habrían sido utilizados para almacenar, producir y distribuir el material investigado.

Los dispositivos quedaron a disposición de los peritos, quienes deberán realizar un análisis forense para establecer qué información contienen y determinar si existen más elementos relacionados con los hechos investigados. Este procedimiento podría ser determinante para establecer el alcance de la actividad digital que se le atribuye al capturado.

Después de la captura, alias ‘Alex’ fue presentado de manera virtual ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia fueron declarados legales el procedimiento de captura, el allanamiento de la vivienda y la incautación de los dispositivos encontrados.

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La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Finalmente, el juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por lo que el señalado deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continúa para establecer la totalidad de las posibles víctimas, determinar el alcance de la red de distribución del material y analizar la evidencia encontrada en los dispositivos electrónicos.

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