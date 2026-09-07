Por: Portal Bogotá

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Este martes 8 de septiembre de 2026 están programados cortes de agua en Bogotá y en el municipio de Soacha, ubicado en Cundinamarca, debido a obras impulsadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estas intervenciones han sido programadas con el objetivo de optimizar el suministro de agua en diferentes localidades, minimizando las afectaciones causadas por posibles daños mayores en la red de tuberías y accesorios que distribuyen el líquido esencial. Según la información divulgada por la EAAB, la suspensión del servicio es temporal y responde a la necesidad de ejecutar trabajos técnicos que incluyen la instalación de válvulas, empates e inspecciones, así como labores de mantenimiento preventivo y verificación de macromedición en zonas puntuales.

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En la localidad de Chapinero, los barrios el Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector tendrán interrupción de agua desde las 10:00 a. m. y hasta por 24 horas, pues se realizará la instalación de una válvula y empates en la red. El corte afectará el área comprendida entre la carrera 8A y la carrera 15, desde la calle 88 hasta la calle 100.

Por otro lado, en la localidad de San Cristóbal, el barrio San Martín de Loba se verá impactado por trabajos de mantenimiento preventivo, que obligan a un corte desde las 9:00 a. m. y hasta por 24 horas. Las calles comprendidas van desde la diagonal 39 sur hasta la diagonal 48D sur, entre la carrera Segunda este y la carrera Tercera C bis este.

En Teusaquillo, los barrios Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño y Clínica Fundadores Américas estarán sin servicio de agua desde las 10:00 a. m. y hasta por 4 horas, pues se adelantará una verificación macromedición en la zona de la avenida calle 26 a la avenida de las Américas, entre la carrera 30 a la carrera 42B.

También en Soacha, municipio aledaño a la capital, barrios como 12 de Marzo, Bochica, Camilo Torres, El Nogal, entre muchos otros, tendrán corte de agua debido a mantenimiento preventivo. El corte aplicará desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas y la zona afectada irá de la calle 18 a la calle 30, entre la carrera 9 este y la avenida carrera 4 (Autopista Sur).

La EAAB recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes del corte y consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas. Además, enfatizó en el uso racional del recurso, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración pública, se ofrecerá el servicio de carrotanques, el cual podrá ser solicitado a través de la Acualínea 116.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este martes 8 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes afectarán barrios de Chapinero como el Chicó y Chicó Norte, en San Cristóbal el barrio San Martín de Loba y en Teusaquillo sectores como Corferias, El Recuerdo y Quinta Paredes, entre otros.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para enfrentar los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y darle prioridad al uso del recurso en actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, se puede solicitar el servicio de carrotanques para centros de atención con alta concentración de público, llamando a la línea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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