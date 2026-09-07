Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ mantiene su compromiso con la recuperación y mejoramiento del espacio público en la capital. Según información del Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público (DADEP), la entidad rechazó un reciente acto de vandalismo ocurrido el sábado 5 de septiembre cerca de las 10 de la noche, en el bajopuente de la calle 53 con avenida NQS, ubicado en el barrio Galerías de la localidad de Teusquillo. En este hecho se vieron afectadas la fachada y los ladrillos de uno de los lugares que habían sido renovados para el esparcimiento colectivo.

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El punto afectado hace parte de la estrategia ‘Puentes que Unen’, una iniciativa liderada por la alcaldía mayor de Bogotá. Este proyecto busca revitalizar áreas situadas debajo de puentes peatonales y vehiculares para convertirlas en espacios dedicados al encuentro ciudadano, el fomento cultural y la economía local. El lugar intervenido ya contaba con recursos como un salón multipropósito, baños públicos, locales comerciales y plazoletas culturales, orientados a ofrecer beneficios concretos a la comunidad.

En respuesta al acto vandálico, Lucía Bastidas, directora del DADEP, insistió en la importancia de respetar estos espacios y mantener un canal abierto de comunicación con quienes emplean el arte y la expresión urbana para manifestarse. Bastidas subrayó que no deben ponerse en riesgo los procesos culturales construidos de la mano con la ciudadanía, orientados a la recuperación del espacio público, e invitó a los artistas y colectivos a dialogar para comprender los motivos por los cuales se recurre a dañar infraestructuras comunes: “Este es un espacio que hemos ganado para todos. Fue recuperado y transformado completamente para que la ciudadanía pueda disfrutarlo. No es posible que el vandalismo se ensañe contra lo público. A los artistas los invitamos a dialogar, a que revisemos qué está pasando y por qué se está decidiendo dañar aquello que pertenece a todos”, expresó la funcionaria.

Bastidas también enfatizó que continuarán las labores de limpieza y mantenimiento, en coordinación con los vecinos del sector, quienes respaldaron el pronunciamiento oficial. La directora concluyó: “El mobiliario se respeta. Y cuantas veces sea necesario, lo vamos a limpiar y recuperar. La respuesta frente al vandalismo será seguir cuidando lo que es de todos, para construir una mejor ciudad que como lo viene haciendo el bajopuente de la calle 53 con avenida NQS, sirva a cientos de familias”. Finalmente, el DADEP reiteró su apertura al diálogo con artistas, colectivos y ciudadanos, en busca de formas de expresión que favorezcan la construcción colectiva de ciudad, sin afectar espacios recuperados para el bienestar común.

¿Qué es el Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público (DADEP) y cuál es su función?

El Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público (DADEP) es una entidad de la alcaldía mayor de Bogotá encargada de proteger, recuperar y mantener los espacios públicos de la ciudad. Su labor principal es garantizar que estos lugares, una vez intervenidos o revitalizados, permanezcan al servicio y disfrute de toda la ciudadanía, promoviendo el uso responsable y respetuoso.

¿En qué consiste la estrategia ‘Puentes que Unen’ implementada en Bogotá?

La estrategia ‘Puentes que Unen’ es una iniciativa de revitalización dirigida a transformar los espacios ubicados debajo de puentes peatonales y vehiculares en Bogotá. El propósito de esta estrategia es crear zonas para el encuentro ciudadano, el desarrollo de actividades culturales y el impulso de la economía local, mediante la dotación de infraestructura como salones multipropósito, baños, locales comerciales y plazoletas culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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