Por: Portal Bogotá

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El arte joven en Colombia se toma un nuevo espacio con la llegada del ‘XVI Salón Nacional de Arte Joven: De la casa al universo’. Esta exposición, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), será un encuentro imperdible para quienes deseen ver cómo la creatividad y la memoria se transforman en proyectos artísticos contemporáneos. Según lo anunciado por Idartes en su comunicado oficial, este evento reunirá el trabajo de cuatro artistas emergentes: Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana. La exposición estará abierta al público de manera gratuita del 17 de septiembre al primero de noviembre de 2026 en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera Primera A entre calles 12C y 12D, en Bogotá. La inauguración está programada para el 17 de septiembre, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

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De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, los artistas participantes fueron seleccionados a través del Programa Distrital de Estímulos. Cada una de las obras expuestas parte de experiencias íntimas y personales, además del uso de archivos familiares y objetos encontrados, para abordar temas como la memoria, el territorio, los afectos y la incertidumbre. Esta muestra invita a explorar nuevas formas de diálogo entre lo cotidiano y lo desconocido, usando diferentes lenguajes artísticos.

Entre las obras que se exhibirán destaca ‘Adentro de mí, existió una casa’, de Mateo Sánchez, que propone una reflexión sobre el cuerpo, el espacio y la memoria. Por su parte, Francia Villabona Triana presenta ‘Muy felices días’, una pieza que construye un archivo de lo cotidiano mediante collages y objetos hallados. Christian Snyder Moreno Martín explora la relación entre la experiencia científica y la naturaleza en ‘Conversaciones antárticas’, estableciendo diálogos con otros seres vivos. Finalmente, Salomé Rojas cuestiona los sistemas de anticipación del futuro en ‘El orden de las estrellas distribuidas al azar’.

Esta edición del Salón Nacional de Arte Joven evidencia el compromiso de Idartes y la Galería Santa Fe con la proyección de nuevas voces en el arte nacional, invitando al público a participar activamente en el diálogo sobre memoria, incertidumbre y territorio desde el arte emergente colombiano.

¿Qué propuestas artísticas se podrán ver en el XVI Salón Nacional de Arte Joven en Bogotá?

En el XVI Salón Nacional de Arte Joven se presentarán proyectos de Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana, seleccionados por el Instituto Distrital de las Artes. Cada obra aborda temas como la memoria, el territorio y los afectos, a partir de archivos familiares, objetos hallados y vivencias personales, utilizando técnicas diversas como collages, instalaciones y archivos científicos.

¿Dónde y cuándo será la exposición del Salón Nacional de Arte Joven organizada por Idartes?

La exposición estará abierta del 17 de septiembre al primero de noviembre de 2026 en la Galería Santa Fe, ubicada en Bogotá, carrera Primera A entre calles 12C y 12D. La inauguración será el 17 de septiembre, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., y la entrada será gratuita para todo el público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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