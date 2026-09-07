Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Entre el 8 y el 13 de septiembre de 2026, Bogotá se prepara para vivir una serie de manifestaciones, marchas, movilizaciones, plantones y eventos culturales cuyo enfoque principal serán las reivindicaciones sociales en diferentes localidades. De acuerdo con la información oficial reproducida por el portal Bogotá, mi ciudad, mi casa, se advierte a la ciudadanía sobre posibles afectaciones en la movilidad y alteraciones en la operación de rutas tanto TransMiZonales como troncales del sistema de transporte masivo TransMilenio. Las autoridades capitalinas, lideradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, recomiendan a los residentes planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y garantizar desplazamientos seguros en la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La Secretaría Distrital de Gobierno, de acuerdo con el comunicado referido por Portal Bogotá, dispondrá de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para hacer acompañamiento durante las jornadas. Este grupo tiene como objetivo garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, promover el diálogo entre los distintos actores ciudadanos y fomentar la convivencia en el interior del espacio público.

La agenda de movilizaciones incluye eventos con diferentes finalidades. El martes 8 de septiembre se llevará a cabo una marcha de centrales obreras, aunque tanto el lugar como la hora están pendientes de confirmación. El miércoles 9 de septiembre, el parque Verbenal, en Usaquén, será sede de la ‘Conmemoración 9S - Noche Sin Miedo’, desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. El viernes 11 de septiembre está programado un evento cultural titulado ‘En defensa del saber antirreaccionario y popular’ en la localidad Santa Fe y una movilización con orientación antisionista, antifascista y antiimperialista desde la Universidad Pedagógica Nacional en Chapinero. Finalmente, el domingo 13 de septiembre se celebrará el festival "Sin Olvido 9S" en la plazoleta del Portal de TransMilenio Suba, entre las 12:00 del mediodía y 5:00 de la tarde.

La administración distrital insta a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente Portal Bogotá, donde se actualizan detalles sobre cierres, desvíos y la evolución de las concentraciones. El acompañamiento de los equipos de Diálogo y Convivencia tiene como prioridad preservar el carácter pacífico de las manifestaciones y la armonía ciudadana durante estas fechas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las manifestaciones programadas en Bogotá entre el 8 y el 13 de septiembre de 2026?

Durante el periodo mencionado, en Bogotá hay programadas diversas actividades sociales, entre ellas una marcha de centrales obreras, varios eventos culturales en homenaje a fechas representativas y movilizaciones con posturas políticas definidas, en lugares y horarios específicos como el parque Verbenal, la Universidad Pedagógica Nacional y el Portal TransMilenio Suba, según la información difundida por la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Gobierno.

¿Cómo pueden los ciudadanos de Bogotá informarse sobre cierres y desvíos por marchas y manifestaciones?

La recomendación de la Secretaría Distrital de Gobierno es consultar los canales oficiales distritales, en particular Portal Bogotá y las páginas dedicadas a las marchas, para conocer cualquier novedad relacionada con movilidad, cierres y desvíos durante las jornadas de manifestaciones contempladas para septiembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z