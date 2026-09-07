Un hombre resultó herido en el cuello después de reclamarle a un conductor que, presuntamente, estuvo a punto de atropellarlo en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

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El caso terminó en una agresión con una botella y es investigado luego de que el altercado vial escalara hasta convertirse en un hecho de violencia.

De acuerdo con la información reportada por El Tiempo, el incidente comenzó cuando el hombre confrontó al conductor por la maniobra que casi provoca el atropellamiento. La discusión, que inicialmente estaría relacionada con un conflicto de tránsito, aumentó de tono hasta que el conductor habría utilizado una botella para atacarlo.

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El objeto impactó al hombre en el cuello y le provocó una herida que requirió atención médica. De hecho, el hombre se mantiene hospitalizado luchando entre la vida y la muerte en el Hospital de Meissen, luego de tener que someterse a una cirugía de más de 3 horas en la que le reconstruyeron la yugular.

La situación causó preocupación entre sus familiares, quienes entregaron su versión sobre lo ocurrido y señalaron que el conductor estaría bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

“El sábado en la noche iba con sus hermanos y su hijo de dos años, iban cruzando la avenida del Danubio y los señores de los carros informales del Danubio Azul casi los atropellan, ellos hacen el reclamo. Los conductores venían en tres carritos y en estado de embriaguez”, dijo el familiar de la víctima, en diálogo con CityTV.

Esta última afirmación corresponde a lo manifestado por la familia de la víctima y deberá ser establecida por las autoridades a partir de las pruebas y procedimientos correspondientes. Por ahora, el caso se mantiene como una agresión derivada de una discusión en la vía pública.

El episodio ocurrió en Usme, una de las localidades del sur de la capital, y vuelve a poner la atención sobre los conflictos que pueden presentarse entre conductores, peatones y otros usuarios de las vías cuando una situación de tránsito termina en una confrontación.

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Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del ataque, establecer la responsabilidad del agresor y verificar si existieron otros factores que pudieron influir en el comportamiento del conductor.

El caso también evidencia los riesgos que pueden surgir cuando una discusión por una maniobra peligrosa pasa rápidamente de los reclamos verbales a la violencia física. Una situación que comenzó por un supuesto intento de atropellamiento terminó con una persona lesionada y con una investigación para establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento.

Los hechos se conocen en medio de los llamados de las autoridades a evitar confrontaciones directas en las vías y reportar las conductas que puedan poner en riesgo a otros usuarios. En este caso, la investigación será clave para determinar si el conductor estaba efectivamente bajo los efectos del alcohol y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al ataque con la botella.

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