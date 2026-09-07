Por: El Espectador

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Olmedo de Jesús López Martínez, quien fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), continúa buscando autorización para alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General por su vinculación en delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, ambos con agravantes. La discusión sobre este posible acuerdo tomó relevancia el 7 de septiembre, cuando se celebró una audiencia ante el juzgado tercero penal de Bogotá. En esa ocasión, la defensa de López, encabezada por el abogado José Luis Moreno, centró su estrategia en resaltar las circunstancias personales del exfuncionario tras colaborar con la justicia.

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El abogado Moreno enfatizó que, gracias a las revelaciones de López sobre el funcionamiento del esquema de corrupción que afectó gravemente a la Ungrd, su defendido ha sido víctima de presiones y amenazas continuas. Según Moreno, López “pudo guardar silencio, pudo aguardar a que la Fiscalía descubriera por sus propios medios la verdad, pudo obligar al Estado a llevar este caso a un juicio completo, que duraría años, y no lo hizo. Decidió hablar, asumir su responsabilidad, entregar información, declarar en contra de personas con enorme capacidad de poder”.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que López enfrenta un riesgo latente para su vida debido a las amenazas recibidas en los meses recientes, situación agravada por la experiencia de pasar de un cargo de poder a la privación de la libertad y estar sometido a medidas de seguridad especiales. Además, de acuerdo con Moreno, parte de quienes fueron señalados en las investigaciones tendrían la capacidad de causarle daño. El abogado también señaló a antiguos funcionarios del Estado y al expresidente Gustavo Petro como responsables de una campaña de ataques sistemáticos en contra de López por sus declaraciones y colaboración con la Fiscalía. Según se dijo, las expresiones públicas del expresidente y otros funcionarios en redes sociales serían intentos de interferir en las investigaciones.

El papel de López ha sido fundamental en el caso Ungrd, ya que sus declaraciones han implicado a contratistas, exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y congresistas en un sistema de sobrecostos y cupos indicativos utilizado para desviar dinero público. Las afirmaciones de López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, llevaron a imputaciones y acusaciones contra altos funcionarios, entre ellos, exministros, exconsejeros y parlamentarios. Además, como parte de su colaboración, López cuenta con un principio de oportunidad prorrogado, que implica beneficios procesales a cambio de su aporte de información relevante para el proceso judicial.

¿Qué delitos enfrenta Olmedo López en el caso de corrupción de la Ungrd?

Olmedo de Jesús López Martínez está siendo investigado por peculado por apropiación y concierto para delinquir, ambos con agravantes. El peculado por apropiación consiste en la apropiación indebida de recursos públicos, mientras que el concierto para delinquir implica la conformación de un grupo con el propósito de cometer delitos. Estos cargos están relacionados con la desviación sistemática de recursos de la Ungrd, según expusieron en la audiencia.

¿Quiénes más han sido implicados por las declaraciones de Olmedo López sobre la Ungrd?

Las declaraciones de López han salpicado a numerosos funcionarios y exfuncionarios, incluidos los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, Sandra Ortiz —exconsejera presidencial para las regiones— y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre otros. También mencionó a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, evidenciando la magnitud del escándalo de corrupción en la Ungrd.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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