Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Darío Silva-Silva es recordado como uno de los personajes más influyentes en el ámbito religioso de Colombia, por haber fundado la iglesia Casa Sobre la Roca. Sin embargo, antes de ser ampliamente reconocido en los círculos eclesiásticos, su trayectoria se forjó como periodista. De acuerdo con El Espectador, desarrolló una extensa labor profesional en radio, prensa y televisión, medios en los que experimentó momentos cruciales de su vida y desde donde, según sus propias palabras, llegó a sentir que la vida se le desmoronaba en algún punto de su carrera.

Sigue a PULZO en Discover

Silva-Silva relató estos episodios durante una entrevista en el canal Hechos y Crónicas TV, medio al que recurrió hace dos años para compartir su historia personal y profesional. Vestido de manera impecable, como era habitual en él, habló sobre su vida desde el inicio, mencionando su lugar de nacimiento, Tarqui, Huila, el 27 de junio de 1938. Hizo referencia a la influencia de sus raíces familiares, en particular a Ignacio Silva Silva, uno de sus antepasados, médico y general del Ejército Conservador durante la Guerra de los Mil Días, además de ser diputado y senador. El reconocimiento de este personaje en la vida pública del Huila fue tal que su nombre fue dado al centro cultural de Tarqui, detalle que Darío Silva-Silva recordó con especial orgullo durante la entrevista.

El desarrollo cultural y literario también jugó un papel esencial en su juventud. Como parte de su legado familiar, Silva-Silva cofundó “Los Papelípolas”, el primer grupo cultural y literario del departamento, fortaleciendo así el vínculo de su apellido con la vida intelectual de la región, según la misma fuente de El Espectador.

Su vocación en el periodismo fue impulsada por el apoyo de su hermana Leonor. Ella fue quien decidió inscribirlo en la academia radial dirigida por el profesor Manuel Cabral Jiménez, un hecho que marcó el comienzo de su formación como locutor y periodista, luego de haber cursado estudios en la Escuela de Artillería. Esta formación le permitió ejercer el periodismo durante casi tres décadas, construyendo una carrera que más adelante le daría también reconocimiento como escritor y pastor evangélico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Darío Silva-Silva en la cultura y periodismo del Huila?

Darío Silva-Silva contribuyó significativamente a la cultura y el periodismo del Huila como cofundador de “Los Papelípolas”, el primer grupo cultural y literario del departamento. Además, durante casi 30 años, desarrolló una trayectoria en radio, prensa y televisión, aportando su visión y consolidando su legado en la región.

¿Cómo influyeron los orígenes familiares de Darío Silva-Silva en su carrera periodística?

El entorno familiar de Darío Silva-Silva, en particular la figura de Ignacio Silva Silva, influyó en su identidad y en el reconocimiento social del apellido en Huila. Este contexto, sumado al apoyo de su hermana Leonor, lo impulsó hacia la formación periodística y al compromiso cultural en su región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.