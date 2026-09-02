Por: El Espectador

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Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá Córdoba”, fue objeto de una medida de aseguramiento en centro carcelario, dictada por una jueza de control de garantías la tarde del miércoles 2 de septiembre, de acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión judicial responde a la solicitud directa del ente acusador, que sostiene cargos sobre Díaz Mendoza en su papel como presunto jefe del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, conocidas bajo el nombre de Estado Mayor de Bloques y Frente.

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La Fiscalía General de la Nación formuló cargos como persona ausente contra el acusado el 4 de agosto, precisando una larga lista de delitos. Entre los cargos destacan concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito. Esta imputación fue realizada luego de que Díaz Mendoza no compareciera ante la justicia y permaneciera prófugo.

De acuerdo con la investigación judicial, Díaz Mendoza habría emitido órdenes que desencadenaron múltiples acciones delictivas. Según la Fiscalía, estas conductas incluyeron la administración de recursos ilícitos y la planificación de delitos en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá y Huila. Uno de los hechos más graves lo relaciona con el asesinato de seis personas que firmaron el Acuerdo de Paz, crímenes que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Además, también estaría vinculado a la desaparición forzada de un comerciante en Castillo (Meta) en noviembre de 2023: según el ente acusador, la víctima habría sido sometida a tortura con el objetivo de obtener información, y aún se desconoce su paradero.

Otro cargo relevante es el reclutamiento ilícito de una menor de 14 años en Garzón (Huila) el 20 de junio de 2023. La adolescente habría sido forzada a recibir entrenamiento militar e instrumentalizada hasta marzo de 2026, cuando logró escapar de esa estructura armada. El juez de segunda instancia que tomó la decisión de imputar a Díaz Mendoza como persona ausente el 31 de julio dejó clara la ausencia del procesado en varias citaciones y reconoció los intentos de la Fiscalía para ubicarlo, incluida la solicitud de colaboración de Otty Patiño, quien entonces fungía como alto comisionado para la Paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, señalado por la Fiscalía?

Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, es señalado por la Fiscalía General de la Nación como jefe del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor de Bloques y Frente. Contra él pesan serios cargos por homicidios, secuestro, desapariciones y reclutamiento de menores, hechos perpetrados en varios departamentos. Actualmente sigue prófugo de la justicia y enfrentó una imputación como persona ausente por los graves delitos mencionados.

¿Por qué la justicia imputó a alias “Calarcá Córdoba” como persona ausente?

Alias “Calarcá Córdoba” fue imputado como persona ausente porque, según los registros judiciales, no asistió a ninguna de las citaciones de la Fiscalía General de la Nación, lo que obligó a desplegar múltiples acciones para notificarlo y ubicarlo. Ante la reiterada ausencia y luego de verificar estos intentos, el juez decidió continuar el proceso en su contra bajo esta figura para evitar la impunidad en los crímenes investigados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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