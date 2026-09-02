Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Camilo Andrés Jaramillo Lozano fue sorprendido por habitantes del barrio La Pola, en Ibagué, durante lo que habría sido un intento de robo en una farmacia. El caso se registró el martes 1 de septiembre y, de acuerdo con información reunida por las autoridades, el joven terminó reducido por la comunidad antes de la llegada de la Policía. Lo más llamativo de la situación es que Jaramillo Lozano ya había sido judicializado anteriormente por hechos graves y, pese a sus antecedentes, se encontraba transitando libremente en las calles, donde volvió a verse implicado en un hecho delictivo que deberá ser esclarecido por la justicia, según lo informado por la Policía Metropolitana de Ibagué.

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La trayectoria judicial de Jaramillo Lozano presenta al menos dos antecedentes de peso que ya habían encendido las alarmas sobre su accionar en la ciudad. Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2023, cuando la Policía Metropolitana reportó la detención de un hombre acusado de tomar parte en el hurto al restaurante Doraditos y Sazón, ubicado en el centro de Ibagué. Según datos oficiales, ese día dos sujetos intimidaron a los clientes del local utilizando un arma blanca y un arma traumática tipo Mini Uzi, despojando a varias personas de sus pertenencias. La Policía logró capturar a uno de los sospechosos mientras intentaba huir, encontrándole parte de lo robado y las armas usadas, lo que sustentó el proceso judicial en su contra.

Otro hecho relevante de su prontuario ocurrió en 2022, cuando la Fiscalía General de la Nación impuso una medida de aseguramiento contra Jaramillo Lozano y Natalia Marcela Sánchez Reina. Ambos fueron imputados por tentativa de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, luego de un presunto intento de robo en el que un taxista resultó gravemente herido en el barrio Galán. Fueron capturados en el barrio La Castellana, pero durante el proceso judicial, no aceptaron los cargos, lo que dejó pendiente la determinación de su responsabilidad penal. Ahora, tras el incidente en La Pola, Jaramillo Lozano vuelve a estar bajo la lupa judicial, ya que las autoridades deberán establecer si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente con este nuevo hecho.

Un aspecto adicional conocido sobre su caso es que personas cercanas a Jaramillo Lozano, tanto familiares como amigos, habrían intentado apoyarlo para que se alejara del consumo de drogas y ambientes delictivos, aunque los resultados de estos esfuerzos parecen haber sido insuficientes durante los últimos años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes judiciales tiene Camilo Andrés Jaramillo Lozano en Ibagué?

Jaramillo Lozano ha estado vinculado previamente con dos casos graves: el hurto al restaurante Doraditos y Sazón en 2023, donde usaron un arma blanca y una traumática para intimidar y robar a clientes, y el caso de tentativa de homicidio agravado y hurto calificado y agravado en 2022, que dejó a un taxista herido. Ambos procesos fueron reportados por la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué seguía en libertad Camilo Andrés Jaramillo Lozano pese a sus antecedentes?

Pese a haber sido procesado por hechos graves y contar con antecedentes relacionados con hurtos y tentativa de homicidio, Jaramillo Lozano no aceptó los cargos en algunos procesos judiciales. Por este motivo, su responsabilidad debía ser determinada dentro de los procesos judiciales abiertos, lo que permitió que estuviera en las calles antes de verse involucrado en un nuevo episodio en La Pola.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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