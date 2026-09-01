Por: El Espectador

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El proceso judicial por el asesinato de Kevin Santiago Ángel, profesor y líder comunitario, ha dado un paso significativo con la detención de ocho supuestos miembros del Tren de Aragua que estarían involucrados en el crimen cometido entre el 20 y el 21 de mayo, en el suroccidente de Bogotá. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación el 1 de septiembre, detallando que siete de estas órdenes fueron cumplidas en Bogotá y en Pamplona, Norte de Santander, con la intervención de organismos como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército. La octava persona detenida ya se encontraba privada de la libertad y recibió la notificación en la cárcel de La Dorada, en el departamento de Caldas.

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El trabajo social de Kevin Santiago Ángel habría sido el factor que motivó el ataque según la principal hipótesis de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Los investigadores consideran que sus proyectos con jóvenes de la localidad de Kennedy, orientados a evitar su inclusión en el mundo delictivo y el narcomenudeo, incomodaron a la estructura criminal. Según las evidencias recogidas, el Tren de Aragua veía en Ángel una amenaza para sus intereses ilegales en la zona y, presuntamente, lograron atraerlo con engaños al lugar donde fue asesinado.

Entre los capturados destaca alias Osmer, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos cabecillas de la organización en esa área de la capital, encargado supuestamente de coordinar el cobro de extorsiones y otras actividades ilícitas. También figuran dos posibles coordinadores de zona y cinco personas más. Estas últimas, según la investigación, habrían desempeñado funciones logísticas y de ejecución directa en el homicidio del docente y líder social. Todos los detenidos deberán responder ante un juez de control de garantías, a quienes la Fiscalía tiene previsto imputarles los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

De acuerdo con la información oficial publicada, estas capturas representan los avances más relevantes hasta ahora en el esclarecimiento del asesinato de Kevin Santiago Ángel. El proceso buscará determinar si, tal como señala la Fiscalía, fue el compromiso del docente con la protección de los jóvenes el motivo que desencadenó la reacción criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue asesinado Kevin Santiago Ángel según la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación sostiene como principal hipótesis que el trabajo comunitario y social de Kevin Santiago Ángel, dirigido a evitar que jóvenes de Kennedy se involucraran en actividades criminales, habría incomodado al Tren de Aragua. De acuerdo con el material probatorio, la organización lo consideró una amenaza para sus intereses ilegales en Bogotá, motivo por el cual se habría ordenado su asesinato.

¿Quiénes son los capturados por el caso Kevin Santiago Ángel y qué roles tenían?

Las autoridades informaron que entre los ocho detenidos figuran alias Osmer, supuesto cabecilla del Tren de Aragua en el suroccidente de Bogotá, dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas más que, según la investigación de la Fiscalía, habrían participado en las labores logísticas y de ejecución del crimen. La responsabilidad de cada uno se definirá en el proceso judicial ante un juez de control de garantías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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