Por: El Espectador

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En medio de los esfuerzos del Distrito por organizar la venta informal en Bogotá, dos cubículos dispuestos para ese fin en zonas estratégicas de la ciudad permanecen sin uso, presentando signos evidentes de deterioro y abandono. El primero de estos cubículos se encuentra en Kennedy Central, frente al almacén Éxito de la carrera 78K, donde, según lo reportado en el medio citado, la estructura lleva alrededor de tres meses instalada sin que ningún vendedor informal la utilice. El sitio muestra grafitis y aún conserva parte de los materiales de protección colocados al momento de su emplazamiento. Un panorama similar se observa en Madelena, Ciudad Bolívar, sobre la calle 60A Sur cerca de la parroquia Nuestra Señora del Ave María, donde la otra estructura tampoco está en funcionamiento y el entorno revela acumulación de residuos.

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Estas instalaciones, según la denuncia de la concejal Diana Diago recogida por El Espectador, debían ser soluciones para organizar las ventas informales y mejorar el aprovechamiento del espacio público. Sin embargo, continúan estando fuera de servicio tras varios meses de haber sido instaladas. La cabildante insiste en que “no basta con instalar infraestructura en el espacio público; el Distrito debe garantizar que cumpla la función para la que fue dispuesta”. Además, subraya lo absurdo de que una estructura, sin siquiera haber cumplido su función, ya muestre indicios de vandalismo y abandono con grafitis y basura a su alrededor.

Diago exige respuestas claras del Distrito respecto a las razones por las que los cubículos aún no han sido entregados a vendedores informales y la manera en que se pretende impedir el aumento del deterioro. Resalta que los recursos públicos invertidos en estas soluciones no pueden perderse antes de ser aprovechados y reclama intervención inmediata por parte de la Administración Distrital.

La problemática desnuda así una coyuntura mayor: según datos de El Espectador, en julio de 2026 Bogotá contaba con más de 95.000 vendedores informales. Mientras tanto, el Instituto para la Economía Social (IPES) —entidad que administra los protocolos de espacio público— ha priorizado a más de 10.000 vendedores en su oferta institucional, buscando alternativas de reubicación y formalización. El caso de los cubículos vacíos visibiliza las dificultades existentes entre la disposición de infraestructura y el uso efectivo por parte de los beneficiarios. Hasta ahora, las autoridades distritales no han entregado explicaciones públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están sin uso los cubículos para vendedores informales en Kennedy y Ciudad Bolívar?

De acuerdo con la denuncia de la concejal Diana Diago reportada por El Espectador, los cubículos instalados en Kennedy y Ciudad Bolívar permanecen sin uso porque aún no han sido entregados a los vendedores informales para quienes estaban destinados. Aunque fueron propuestos como parte de la estrategia para organizar las ventas informales y aprovechar el espacio público, la falta de entrega y puesta en funcionamiento ha provocado que estas estructuras ya muestren deterioro, grafitis y acumulación de residuos.

¿Cuántos vendedores informales hay en Bogotá y qué hace el IPES para su organización?

Según El Espectador, en julio de 2026, Bogotá tenía más de 95.000 vendedores informales. El Instituto para la Economía Social (IPES) trabaja en nuevos protocolos para ordenar el aprovechamiento del espacio público y ha enfocado su oferta institucional en más de 10.000 vendedores priorizados, procurando alternativas como la reubicación en zonas autorizadas y programas de formalización, aunque la implementación de infraestructura como los cubículos mencionados evidencia retos pendientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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