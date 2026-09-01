Nuevos videos de cámaras de seguridad aportarían detalles sobre los últimos momentos en los que fue visto con vida el profesor Kevin Santiago Ángel, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

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(Vea también: Extraña desaparición de un profesor en Bogotá: su madre reveló cómo fue su última comunicación)

El material hace parte de las evidencias que ahora analizan las autoridades luego de la captura de ocho personas que estarían relacionadas con el crimen.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo. En las grabaciones, reveladas por Noticias RCN, aparecen varios presuntos integrantes de una estructura criminal y una mujer identificada como Alondra, quien, según la investigación, habría tenido el papel de acercarse al docente y llevarlo hasta una vivienda del sector.

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Las imágenes registraron al profesor cerca de las 8:29 de la noche, cuando llegó a un fruver para encontrarse con la mujer. Posteriormente, ambos se dirigieron hacia una vivienda, lugar en el que el docente habría permanecido durante las siguientes horas.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los investigadores ocurrió cerca de las 8:50 de la noche. En ese momento, la mujer habría salido sola de la vivienda y se habría encontrado con un hombre identificado con el alias de Emiro.

Según la investigación, Alondra llevaba consigo dos teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecería al profesor. Las autoridades también establecieron que, después de la muerte del docente, los presuntos responsables habrían utilizado sus cuentas bancarias.

Horas después, hacia las 2:05 de la madrugada del 21 de mayo, tres hombres habrían salido de la misma vivienda con una maleta en la que estaba el cuerpo del profesor. Posteriormente, el cadáver fue abandonado en un botadero y encontrado días después en Kennedy.

Capturaron a 8 personas por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel

Las autoridades capturaron a ocho personas que estarían involucradas en el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel. Los procedimientos hacen parte de la investigación que busca esclarecer quiénes participaron en el crimen y cuál fue el papel que desempeñó cada uno dentro de la estructura señalada.

Entre los detenidos estaría la mujer que, de acuerdo con la investigación, habría contactado al docente y lo habría llevado hasta una vivienda en Kennedy. También fueron capturados otros presuntos integrantes de la organización, quienes estarían relacionados con diferentes acciones posteriores al ingreso del profesor al inmueble.

Las autoridades cuentan con registros de cámaras de seguridad y otros elementos recopilados durante la investigación para sustentar la vinculación de los ocho capturados con el homicidio. Ahora, los detenidos deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el crimen.

¿Por qué habrían asesinado al profesor Kevin Santiago Ángel?

Una de las hipótesis que manejan ahora los investigadores apunta a que el crimen podría estar relacionado con la labor social que desarrollaba el docente en Kennedy.

Kevin Santiago Ángel organizaba torneos deportivos y actividades recreativas dirigidas a jóvenes de la zona, iniciativas con las que buscaba alejarlos del consumo y las dinámicas relacionadas con las drogas. Según la investigación, esta actividad habría provocado inconformidad dentro de una estructura criminal que tendría presencia en el sector.

Las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes de esa organización, entre ellos la mujer que habría servido como señuelo. Los detenidos serán presentados ante la justicia y deberán responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso.

La investigación continúa para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los señalados y reconstruir con precisión lo ocurrido desde el encuentro del profesor con la mujer hasta el abandono de su cuerpo.

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