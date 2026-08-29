Por: Caracol TV

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El juicio en contra de la exenfermera Lindsay Clancy, que mató a sus tres hijos dentro de una casa en Massachussets y luego intentó quitarse la vida, está cerca de llegar a su fin tras más de tres años de investigaciones por parte de las autoridades en Estados Unidos y las audiencias que se han llevado a cabo en torno a este caso que, según medios norteamericanos, ha captado la atención del país en torno a un intenso debate que se ha generado en torno al grado de culpabilidad que tendría la mujer. Clancy no niega haber causado la muerte de los menores antes de intentar quitarse la vida al lanzarse desde una ventana de su vivienda. Sin embargo, su defensa sostiene que en el momento de los hechos sufría una grave enfermedad mental relacionada con el período posterior al parto, incluida una psicosis posparto, que le impedía comprender plenamente las consecuencias de sus actos.

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Por su parte, según con información de la BBC, la Fiscalía argumenta que Clancy actuó de manera consciente y deliberada. Los fiscales intentan demostrar ante el jurado que la acusada era consciente de sus acciones y que, por tanto, debe ser considerada penalmente responsable por tres cargos de asesinato en primer grado, cargos por lo que pagaría cadena perpetua. Durante el juicio, que ha sido seguido ampliamente en plataformas digitales y medios de comunicación, se conocieron detalles de lo ocurrido el día de la tragedia. Según la reconstrucción del caso, presentada en la corte, el esposo de Lindsay Clancy salió de la casa para realizar algunas compras mientras ella estaba en casa con los niños. Durante ese lapso ocurrieron los homicidios y posteriormente el intento de suicidio de la acusada.

La defensa de Clancy asegura que ella atravesaba un severo deterioro de salud mental en los meses previos al crimen, después de dar a luz a su hijo menor, un pequeño de 8 meses. Familiares de la acusada, incluida su madre y su suegra, ofrecieron testimonios en los que describieron cambios significativos en su comportamiento y expresaron que la mujer parecía estar luchando desesperadamente por encontrar ayuda.

El exesposo de Clancy, Patrick Clancy, también declaró ante el tribunal. Según su testimonio, la acusada perdió peso de manera considerable, cayó en una profunda depresión y comenzó a manifestar pensamientos suicidas. Para él, la persona responsable de la muerte de sus hijos no era la misma mujer que conocía como madre dedicada y cariñosa.

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¿Qué es la psicosis posparto?

Este caso ha visibilizado la psicosis posparto, una condición poco frecuente pero considerada potencialmente grave por especialistas en salud mental. De acuerdo con expertos citados por la BBC durante el juicio, este trastorno puede afectar aproximadamente a una o dos mujeres por cada mil partos. Entre los síntomas se encuentran el insomnio, la ansiedad extrema, los delirios y una desconexión con la realidad.

La doctora Katherine Berndorff, especialista en salud mental materna, explicó en la BBC que la enfermedad podría estar siendo subdiagnosticada. Según explicó, la psicosis posparto “es una enfermedad muy letal y peligrosa que, si no se trata, tiene consecuencias trágicas”, aunque también subrayó que se trata de un trastorno tratable cuando se identifica adecuadamente.

Mientras tanto, el proceso judicial ha generado una intensa discusión en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado opiniones sobre el caso y han difundido teorías sobre lo ocurrido. Analistas han advertido sobre la proliferación de desinformación y especulaciones que involucran a varios de los protagonistas del proceso.

¿En qué va el caso Lindsay Clancy?

La decisión en torno al caso Lindsay está ahora en manos del jurado. Si Lindsay Clancy es declarada culpable de asesinato en primer grado, enfrentará una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si, por el contrario, es considerada no responsable penalmente debido a una enfermedad mental, deberá someterse a evaluaciones psiquiátricas y podría ser internada en una institución especializada.

Esta semana se retomó el caso y este jueves el jurado del juicio fue enviado a descansar tras deliberar durante más tres horas.

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