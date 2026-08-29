Nuevos detalles conocidos sobre el crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte apuntan a que detrás del caso hubo una operación criminal que terminó desencadenando una serie de acciones contra los propios sicarios contratados para ejecutar el homicidio.

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(Vea también: Quién es el empresario al que iban a matar y confundieron con Gustavo Aponte)

La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que uno de los hombres asesinados días después del empresario habría participado en el plan original y que su muerte estaría relacionada con la decisión de los autores intelectuales de eliminar a los integrantes de la banda, luego de descubrir que habían atacado a la persona equivocada.

¿Qué pasó con uno de los sicarios que participó en el crimen?

El 13 de febrero, dos días después del asesinato de Aponte, fue encontrado el cuerpo de Andrés Molano Rincón dentro de un Chevrolet Spark gris, en una zona rural de Tibirita, Cundinamarca.

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El joven presentaba múltiples heridas con arma blanca y, en un primer momento, el caso fue relacionado con una posible riña. Sin embargo, la investigación estableció una conexión entre ese vehículo y el homicidio del empresario arrocero ocurrido en Bogotá.

De acuerdo con el citado medio, Molano habría hecho parte del grupo de sicarios contratado para ejecutar un asesinato que tenía como verdadero objetivo a otro empresario.

¿Por qué ordenaron acabar con la banda de sicarios?

El plan criminal habría tenido un giro inesperado cuando quienes ordenaron el homicidio descubrieron que Gustavo Aponte no era la persona que buscaban.

El empresario arrocero habría sido confundido con un reconocido empresario del sector del oro, quien tenía una característica que habría facilitado el error: ambos frecuentaban el mismo gimnasio en Bogotá.

Ante lo ocurrido, los autores intelectuales habrían tomado una nueva decisión para acabar con los integrantes de la banda conocida como ‘Los gladiadores’, quienes habían sido contratados para ejecutar el crimen y ya habían recibido parte del dinero acordado. Molano habría sido la primera víctima de esa nueva operación, según el rotativo.

Celular de otro sicario terminó en manos de la Fiscalía

La estrategia para borrar rastros habría enfrentado un problema. Según el rotativo, Molano tenía en su vivienda el celular de otro integrante de la organización criminal.

El dispositivo contenía información que podía llevar a otros participantes de la operación. Finalmente, ese teléfono llegó a manos de la Fiscalía y se convirtió en una pieza relevante para avanzar en la investigación.

El hallazgo abrió una nueva línea para los investigadores, pues la información almacenada en el equipo permitiría establecer conexiones entre los integrantes de la banda y reconstruir parte del plan que terminó con el asesinato de Aponte.

El caso continúa bajo investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de la orden inicial, identificar a todos los participantes y establecer las circunstancias que llevaron a que el empresario arrocero fuera asesinado por equivocación.

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